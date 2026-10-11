Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416: Nâng cao sức mạnh chiến đấu, góp phần bảo vệ vững chắc địa bàn chiến lược

Từ ngày 24-9 đến 8-10, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416 tổ chức đợt kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện năm 2026. Quá trình thực hiện các bài kiểm tra thành viên các kíp xe thể hiện bản lĩnh, tâm lý vững vàng, sử dụng vũ khí trang bị thuần thục, phối hợp nhuần nhuyễn giữa các thành viên trên các kíp xe.

Kết quả kiểm tra đã phản ánh thực chất năng lực làm chủ khí tài, bản lĩnh bộ đội. Bài thi Tạm dừng bắn mục tiêu ẩn hiện và vận động bằng xe tăng PT-76: 100% kíp xe thực hiện đạt yêu cầu, trong đó 91,3% khá, giỏi. Bài thi Hành tiến bắn mục tiêu ẩn hiện và vận động (ngày và đêm): 100% kíp xe hoàn thành tốt nội dung kiểm tra, khoa mục đạt giỏi. Bài thi Lái tổng hợp vật cản (ngày và đêm) trên địa hình phức tạp: 100% kíp xe đạt khá, giỏi; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị. Với bài thi Lái bơi nước, 100% kíp xe đạt yêu cầu trong đó trên 80% đạt khá, giỏi.

Thành công của đợt kiểm tra là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm "Làm chủ vũ khí trang bị, lái giỏi, bắn giỏi" của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416. Đây là tiền đề vững chắc để Lữ đoàn tiếp tục xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Để có được kết quả trên, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện công tác huấn luyện của đơn vị. Các cơ quan chuyên môn chủ động, tích cực tham mưu hiệu quả việc xây dựng kế hoạch, tổ chức và điều hành huấn luyện khoa học, chặt chẽ. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị chủ động cụ thể hóa nội dung, tổ chức huấn luyện toàn diện, chuyên sâu cho từng thành viên và cả kíp xe; bộ đội làm chủ kỹ năng cá nhân, rèn luyện khả năng phối hợp hiệp đồng chiến đấu nhuần nhuyễn.

Báo Quân đội nhân dân giới thiệu một số hình ảnh huấn luyện của Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416:

Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416 (Quân khu 9) không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, góp phần bảo vệ vững chắc địa bàn chiến lược Đồng bằng sông Cửu Long.