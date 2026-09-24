Lữ đoàn Tăng thiết giáp 26 (Quân khu 7) phát huy dân chủ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Tại buổi đối thoại, cán bộ, chiến sĩ tập trung trao đổi về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, chế độ, chính sách và đời sống bộ đội. Các ý kiến thẳng thắn chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn và đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Các nội dung đã được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trao đổi, làm rõ ngay tại hội nghị.

Đại tá Thái Thành Đức, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 phát biểu tại buổi đối thoại dân chủ.

Theo đánh giá của Lữ đoàn, thời gian qua, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Lữ đoàn duy trì nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nền nếp sinh hoạt Đảng; các chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và những vấn đề quan trọng được thảo luận, quyết định đúng quy chế, thẩm quyền. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện dân chủ ở cơ sở được duy trì thường xuyên. 100% cán bộ, chiến sĩ được quán triệt nghị quyết, chỉ lệnh, kế hoạch và tham gia bàn bạc, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Nữ quân nhân Lữ đoàn Tăng thiết giáp 26 bày tỏ tâm tư tại buổi đối thoại.

Chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 26 phát biểu tại buổi đối thoại.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Thủ trưởng Lữ đoàn đã tổ chức 9 cuộc đối thoại với hơn 1.500 lượt cán bộ, chiến sĩ; các cơ quan, đơn vị trực thuộc lữ đoàn tổ chức 150 cuộc, với hơn 6.800 lượt người tham gia. Các kiến nghị, nguyện vọng chính đáng được tiếp thu, giải quyết kịp thời; đơn vị không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Đại tá Thái Thành Đức ghi nhận tinh thần dân chủ, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ; đồng thời yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở, chủ động nắm tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh. Việc phát huy dân chủ phải gắn với giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết và nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Thông qua buổi đối thoại dân chủ góp phần tháo gỡ những vướng mắc, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, xây dựng niềm tin, tinh thần đoàn kết trong đơn vị. Kết quả đối thoại là cơ sở để cấp ủy, chỉ huy các cấp và Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của cán bộ, chiến sĩ, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát thực tiễn trong thời gian tới, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.