Dự buổi kiểm tra có Đại tá Nguyễn Đức Hà, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 34; đại diện một số cơ quan Quân đoàn 34, các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn Tăng 273 và các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Đại tá Nguyễn Đức Hà, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 34 (bên trái) và đoàn kiểm tra kiểm tra Tủ sách Pháp luật tại phòng Hồ Chí Minh Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Tăng 273.

Báo cáo và kết quả kiểm tra cho thấy, từ năm 2025 đến nay, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Tăng 273 đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, xác định PBGDPL là một trong những nội dung trọng tâm của công tác Đảng, công tác chính trị, gắn chặt với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy và quản lý kỷ luật.

Trong hai năm 2025-2026, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã ban hành 16 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, kế hoạch thực hiện công tác PBGDPL và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tổ chức học tập đầy đủ 30 chuyên đề pháp luật do cấp trên cung cấp và chủ động biên soạn 4 chuyên đề sát với đặc thù nhiệm vụ đơn vị, bảo đảm 100% quân số tham gia.

Quang cảnh quán triệt, phổ biến kế hoạch buổi kiểm tra.

Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đạt kết quả cao, riêng năm 2026 tham gia tập huấn cấp Quân đoàn có 100% đạt khá, giỏi; tập huấn cấp Lữ đoàn có 100% đạt yêu cầu, trong đó 87,5% đạt khá và 12,5% đạt giỏi.

Cùng với phương pháp giáo dục truyền thống, Lữ đoàn Tăng 273 tích cực đổi mới hình thức tuyên truyền thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, quét mã QR, sân khấu hóa, duy trì nền nếp “Ngày Pháp luật” hằng tháng và mô hình “Mỗi ngày một câu hỏi pháp luật”.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11), đơn vị đã tổ chức 6 buổi trưng bày giới thiệu sách thu hút 1.350 lượt người và 4 buổi diễn đàn thanh niên, tọa đàm với 1.235 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Thực hiện Đề án 1371, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã K’Dang, xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) tổ chức 5 buổi tuyên truyền pháp luật cho 1.337 lượt đồng bào dân tộc thiểu số trong các đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, góp phần củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” trên địa bàn đóng quân.

Đoàn kiểm tra sổ sách, văn bản tại Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Tăng 273.

Kết luận sơ bộ buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả nổi bật của Lữ đoàn Tăng 273, thể hiện rõ qua kết quả kiểm tra nhận thức chính trị, pháp luật năm 2025 và 2026 đều có 100% đạt yêu cầu, tỷ lệ khá, giỏi trên 90%; toàn đơn vị không để xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng hay mất an toàn trong huấn luyện, công tác và tham gia giao thông.

Đoàn đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy ưu điểm, đẩy mạnh chuyển đổi số, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền lấy người học làm trung tâm, gắn chặt giáo dục pháp luật với quản lý tư tưởng, giữ nghiêm kỷ luật, góp phần xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Lữ đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.