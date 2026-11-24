Chương trình có sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng 273, đại diện cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương cùng giáo viên, học sinh các trường học trên địa bàn xã KDang.

Các trường học trên địa bàn xã KDang tham gia giao lưu văn nghệ tại Lữ đoàn Tăng 273. Ảnh: Nguyễn Tú

Tại chương trình, các tiết mục văn nghệ và phần trình diễn trang phục truyền thống đã mang đến không khí vui tươi, sôi nổi, giới thiệu những nét đẹp văn hóa đặc trưng của các dân tộc. Qua lời ca, tiếng hát, điệu múa và những bộ trang phục mang đậm bản sắc dân tộc, cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, học sinh và người dân có dịp giao lưu, tìm hiểu sâu hơn các giá trị văn hóa truyền thống.

Hoạt động góp phần tuyên truyền, giáo dục về truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Lữ đoàn Tăng 273 giao lưu văn nghệ, biểu diễn trang phục truyền thống. Ảnh: Nguyễn Tú

Đây cũng là dịp để Lữ đoàn Tăng 273 đẩy mạnh công tác dân vận, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đơn vị. Qua đó, góp phần xây dựng địa bàn đóng quân an toàn, cơ sở chính trị địa phương vững mạnh và thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Chương trình khép lại trong không khí đoàn kết, vui tươi, để lại nhiều tình cảm tốt đẹp, góp phần lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.