Lữ đoàn Phòng không 77: Chú trọng huấn luyện tác chiến phòng không hiện đại

Trước giờ luyện tập nội dung “thao tác của các pháo thủ”, Đại úy Phạm Đức Khang, Đại đội trưởng Đại đội 8, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Phòng không 77 dành 15 phút kiểm tra nhanh nhận thức của bộ đội: Điểm xạ dài của pháo 37mm là bao nhiêu viên? Khi báo động có phương tiện bay không người lái (UAV), pháo thủ số 1 phải làm gì?...

Chiến sĩ Trần Đặng Thanh Phúc, pháo thủ số 1, Khẩu đội 6, trả lời: Điểm xạ dài từ 6 đến 8 viên. Khi có lệnh báo động UAV, pháo thủ số 1 nhanh chóng vào vị trí được phân công; kiểm tra tình trạng vũ khí và các điều kiện cần thiết theo chức trách; nắm hướng, tình hình mục tiêu và chấp hành mệnh lệnh của khẩu đội trưởng...

Khẩu đội pháo phòng không 37mm của Lữ đoàn Phòng không 77 luyện tập các tình huống chiến đấu.

Việc kiểm tra nhanh giúp cán bộ nắm được nhận thức của bộ đội, kịp thời định hướng, bổ sung những nội dung cần thiết trước khi bước vào luyện tập. Kiểm tra nhận thức nhanh trong giờ huấn luyện là một trong những biện pháp được Lữ đoàn Phòng không 77 triển khai nhằm đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện năm 2026. Theo đó, Lữ đoàn tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp theo hướng sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn, phương án và vũ khí, trang bị. Nội dung huấn luyện được tăng cường các tình huống mục tiêu xuất hiện bất ngờ, thay đổi hướng, tốc độ, độ cao; công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các đơn vị và các số trong khẩu đội; nâng cao kỹ năng phát hiện, nhận dạng mục tiêu, thao tác, sử dụng vũ khí và khả năng xử trí nhanh, chính xác các tình huống...

Lữ đoàn còn chú trọng huấn luyện đêm, huấn luyện cường độ cao; luyện tập triển khai, thu hồi pháo trong thời gian ngắn; củng cố hệ thống công sự, trận địa và đẩy mạnh phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học, công nghệ vào thực tiễn huấn luyện. Các đơn vị coi trọng tổ chức huấn luyện xoay vòng, tăng cường sử dụng sa bàn, mô phỏng, phương tiện trực quan, xây dựng các khẩu đội huấn luyện giỏi.

Thượng tá Trần Văn Quý, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Phòng không 77 cho biết, trước những diễn biến mới của chiến tranh hiện đại và sự phát triển nhanh của khoa học, công nghệ quân sự, nhất là việc sử dụng ngày càng đa dạng UAV, Lữ đoàn chủ động cập nhật vào nội dung huấn luyện, luyện tập. Trong đó, đơn vị chú trọng rèn luyện kỹ năng phát hiện, theo dõi, cảnh báo và xử trí các tình huống liên quan đến UAV.

Lữ đoàn Phòng không 77 chú trọng rèn luyện pháo thủ thuần thục động tác cá nhân, hiệp đồng nhịp nhàng trong khẩu đội.

Lữ đoàn kết hợp huấn luyện với truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu, gắn rèn luyện bản lĩnh, kỹ thuật, chiến thuật với nâng cao thể lực, đáp ứng yêu cầu tác chiến phòng không liên tục, dài ngày, trong điều kiện môi trường tác chiến khó khăn, phức tạp. Triển khai đồng bộ các biện pháp nâng cao khả năng SSCĐ, ứng phó với các phương tiện tiến công đường không; phối hợp xây dựng thế trận phòng không vững chắc, nhiều tầng, nhiều hướng. Trong 9 tháng năm 2026, kiểm tra các nội dung chuyên ngành, Lữ đoàn có 100% khá, giỏi, trong đó hơn 50% giỏi; bảo đảm an toàn, chấp hành nghiêm kỷ luật. Đơn vị định kỳ rà soát đặc điểm địa bàn, mục tiêu được giao quản lý, cập nhật những yếu tố mới tác động đến nhiệm vụ để bổ sung, hoàn thiện kế hoạch, phương án tác chiến. Cán bộ, chiến sĩ được phân công rõ nhiệm vụ, nắm chắc chức trách, xử trí tình huống tác chiến phòng không; bảo đảm đầy đủ thông tin liên lạc, hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ SSCĐ...

Từ thực tiễn nhiệm vụ, Lữ đoàn chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan xây dựng cơ chế chỉ huy, hiệp đồng thống nhất, bảo đảm thông tin thông suốt, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, phạm vi trách nhiệm, lực lượng chủ trì, lực lượng phối hợp, phương thức trao đổi thông tin và cơ chế xử trí từng nhóm tình huống. Định kỳ, đơn vị phối hợp tổ chức diễn tập, luyện tập tác chiến phòng không nhằm nâng cao khả năng hiệp đồng, xử trí tình huống, xây dựng thế trận phòng không vững chắc từ cơ sở...