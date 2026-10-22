Lữ đoàn Pháo binh 6 (Quân khu 9): Làm tốt công tác dân vận trong diễn tập

Theo đó, trong thời gian đóng quân làm nhiệm vụ diễn tập, Lữ đoàn Pháo binh 6 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; truyền thống, bản chất tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Lữ đoàn Pháo binh 6 (Quân khu 9) khám bệnh, cấp thuốc miễn phí giúp gia đình chính sách, người có công với cách mạng và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Vĩnh Châu và phường Vĩnh Phước, TP Cần Thơ.

Đơn vị còn tham gia cải tạo cảnh quan môi trường khu vực Trung tâm lễ hội Phước Biển - Chrôi Rum Chếk hơn 10.000m2; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng 100 phần quà tới gia đình chính sách, người có công với cách mạng và người có hoàn cảnh khó khăn trị giá 45 triệu đồng.

Lữ đoàn Pháo binh 6 và chính quyền địa phương trao quà tặng người dân.

Những phần quà tuy nhỏ, song mang đậm nghĩa tình, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa quân với dân, tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ. Đồng thời, giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, trước mắt là nhiệm vụ diễn tập bắn đạn thật mục tiêu trên biển trong thời gian tới.