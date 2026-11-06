Lữ đoàn Pháo binh 6 (Quân khu 9): Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà gia đình chính sách

Tại đây, các y, bác sĩ đơn vị đã thăm khám, kiểm tra tình trạng sức khỏe; đồng thời kê đơn, cấp thuốc miễn phí và tặng 100 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và người có hoàn cảnh khó khăn trị giá 45 triệu đồng. Những phần quà tuy nhỏ, song mang đậm nghĩa tình đã góp phần khích lệ, động viên các đối tượng chính sách khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Lữ đoàn Pháo binh 6 (Quân khu 9) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe, cấp thuốc miễn phí.

Cùng với hoạt động khám bệnh, trong thời gian đóng quân dã ngoại làm nhiệm vụ diễn tập, Lữ đoàn Pháo binh 6 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; truyền thống, bản chất tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại diện chỉ huy Lữ đoàn và địa phương trao quà tặng người dân.

Qua các hoạt động cũng góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu - thịt giữa quân với dân; tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ.