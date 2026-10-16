Lữ đoàn Pháo binh 368: Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương, Phó tư lệnh Quân khu 5, kết luận buổi kiểm tra tại Lữ đoàn 368.

Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Pháo binh 368 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác; chú trọng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật.

Kiểm tra thực hành bắn đạn thật súng K54.

Đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, tuần tra, canh gác; rà soát, bổ sung kế hoạch phòng thủ dân sự, luyện tập phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan, đơn vị.

Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Trong huấn luyện, Lữ đoàn Pháo binh 368 chuẩn bị chu đáo giáo án, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập; duy trì thông qua giáo án, kiểm tra chuyên ngành hằng tháng đối với cán bộ. Kết quả huấn luyện các đối tượng, diễn tập chỉ huy - cơ quan và tham gia diễn tập do Quân khu chỉ đạo đạt khá. Lực lượng tham gia bắn đạn thật cùng Sư đoàn 2 đạt giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Kiểm tra thể lực (nội dung co tay xà đơn).

Công tác hậu cần, kỹ thuật đáp ứng nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Lữ đoàn duy trì tăng gia sản xuất, chăn nuôi theo mô hình ba cấp gắn với bếp ăn; giá sản phẩm thấp hơn thị trường bình quân 8-12%. Quân số khỏe bình quân đạt 99,27%. Vũ khí, trang bị được bảo quản, bảo dưỡng đúng chế độ.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương kiểm tra hệ thống khu trang bị kỹ thuật của Lữ đoàn Pháo binh 368.

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương yêu cầu đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp nắm chắc tình hình, chủ động xử trí các tình huống; bổ sung văn kiện, luyện tập thành thục các phương án. Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; huấn luyện sát nhiệm vụ, tăng cường quản lý quân số, kỷ luật, bảo đảm an toàn.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương kiểm tra khu chế biến và công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội.

Lữ đoàn Pháo binh 368 cần làm tốt giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, giữ vững đoàn kết; thực hiện hiệu quả công tác dân vận, chính sách, an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, số hóa hồ sơ; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe, cải thiện đời sống bộ đội.