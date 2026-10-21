Chiều 21-10, Lữ đoàn Đặc công nước 5 tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp kết nghĩa với phường Đông Hải và giữa các đơn vị trực thuộc lữ đoàn với các tổ chức, trường học trên địa bàn đóng quân tại tỉnh Khánh Hòa. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Lữ đoàn Đặc công nước 5; Đảng ủy, UBND phường Đông Hải; xã Ninh Hải cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể và các trường học kết nghĩa.

Lữ đoàn Đặc công nước 5 đóng quân trên địa bàn phường Đông Hải và xã Ninh Hải. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương và Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động trao đổi, phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Nổi bật là công tác tuyên truyền, giao lưu, giáo dục truyền thống, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia. Trong phối hợp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, các bên thường xuyên trao đổi thông tin, thống nhất biện pháp xử lý những vấn đề phát sinh, góp phần giữ vững ổn định địa bàn, không để bị động, bất ngờ.

Bên cạnh đó, lữ đoàn tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội địa phương tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Đặc biệt, phát huy vai trò của đơn vị có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và cơ động thực hiện nhiệm vụ đột xuất, cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn đã cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân phường Đông Hải, xã Ninh Hải tham gia công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Lãnh đạo các đơn vị ký kết quy chế phối hợp kết nghĩa tại hội nghị.

Phát huy những kết quả đạt được, Lữ đoàn Đặc công nước 5 tiếp tục ký kết quy chế phối hợp kết nghĩa với phường Đông Hải với phương châm “Chặt chẽ hơn về cơ chế, cụ thể hơn về nội dung, thường xuyên hơn trong hoạt động và thiết thực hơn về hiệu quả”. Các đơn vị trực thuộc lữ đoàn ký kết quy chế phối hợp kết nghĩa với các tổ chức, trường học trên địa bàn phường Đông Hải, xã Ninh Hải.

Theo nội dung ký kết, các bên tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, an sinh xã hội; nâng cao chất lượng phối hợp trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, từng bước xây dựng các mô hình phối hợp có tính ổn định, lâu dài, có sức lan tỏa; phấn đấu xây dựng thành công mô hình “Đơn vị dân vận tốt - Địa phương an toàn”, góp phần xây dựng Lữ đoàn Đặc công nước 5 vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”; phường Đông Hải và xã Ninh Hải ngày càng văn minh, an toàn và phát triển.