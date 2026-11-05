Lữ đoàn Công binh 7 tổ chức buổi tọa đàm dành cho sĩ quan trẻ

Tham dự buổi tọa đàm có Đại tá Lê Văn Hùng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 34; Đại tá Hoàng Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn; Đại tá Đinh Quang Thái - Phó Bí thư Đảng ủy, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 7 cùng lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và đông đảo sĩ quan trẻ trong toàn Lữ đoàn.

Lữ đoàn Công binh 7 tổ chức tọa đàm với chủ đề “Bản lĩnh, khát vọng cống hiến”. Ảnh: Nguyễn Tú

Tại buổi tọa đàm, các sĩ quan trẻ đã trao đổi, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong công tác, học tập và rèn luyện. Các ý kiến cũng phân tích tác động của tình hình nhiệm vụ, mặt trái cơ chế thị trường và sự phát triển của công nghệ đến tư tưởng, nhận thức của đội ngũ sĩ quan trẻ.

Nhiều vấn đề được đặt ra như trách nhiệm của cán bộ trẻ trong xây dựng bản lĩnh chính trị, chấp hành kỷ luật, giữ gìn đoàn kết nội bộ; khắc phục tư tưởng ngại khó, ngại khổ, thiếu ý chí phấn đấu. Trên cơ sở đó, các đại biểu đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ sĩ quan trẻ.

Các đại biểu dự buổi tọa đàm. Ảnh: Nguyễn Tú

Thông qua tọa đàm, cấp ủy, chỉ huy các cấp có thêm thông tin để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời định hướng tư tưởng và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của sĩ quan trẻ. Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ trẻ nhìn nhận rõ ưu điểm, hạn chế của bản thân, xác định mục tiêu và trách nhiệm trong học tập, công tác, rèn luyện.