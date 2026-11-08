Lữ đoàn Công binh 25 triển khai hiệu quả Đề án 1371, bảo đảm phù hợp với thực tiễn cơ sở

Chủ động từ khâu lãnh đạo, chỉ đạo đến tổ chức thực hiện

Những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Lữ đoàn Công binh 25, Quân khu 9 luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác dân vận và xây dựng đơn vị, địa bàn an toàn. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.

Năm 2026, Lữ đoàn được Quân khu 9 lựa chọn là đơn vị điểm thực hiện Đề án 1371 về "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027". Đây là nhiệm vụ quan trọng, đồng thời là dịp để Lữ đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, phát huy vai trò của cán bộ, chiến sĩ trong việc đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với Nhân dân.

Cán bộ Lữ đoàn Công binh 25 tuyên truyền, hướng dẫn người dân tìm hiểu các quy định về phòng tránh tai nạn bom, mìn, vật nổ. Ảnh: Vũ Thuận

Để triển khai thực hiện Đề án chặt chẽ, thống nhất và đạt hiệu quả thiết thực, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ngay từ khâu xây dựng kế hoạch đến tổ chức thực hiện. Trên cơ sở quán triệt mục tiêu, yêu cầu của Đề án, Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung tuyên truyền sát với nhu cầu của Nhân dân, phân công lực lượng, chuẩn bị tài liệu, cơ sở vật chất và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Việc triển khai Đề án được đặt trong mối quan hệ gắn bó giữa thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị với công tác dân vận và xây dựng địa bàn an toàn. Trong đó, sự phối hợp giữa Lữ đoàn với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương được chú trọng nhằm bảo đảm các hoạt động tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân.

Đảng ủy, Ban Chỉ huy Lữ đoàn xác định, thực hiện Đề án 1371 là nhiệm vụ quan trọng và là việc làm thường xuyên nhằm không ngừng nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân; đồng thời củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng địa bàn an toàn gắn với xây dựng đơn vị an toàn. Theo đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Lữ đoàn tập trung quán triệt mục tiêu, yêu cầu của Đề án, trên cơ sở đó cụ thể hóa thành các chủ trương, biện pháp, cách thức tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện đóng quân phân tán của đơn vị.

Từ việc xác định rõ mục tiêu, yêu cầu đến phân công lực lượng và chuẩn bị các điều kiện tổ chức thực hiện, Lữ đoàn chú trọng tính chủ động của từng cơ quan, đơn vị, đồng thời tăng cường phối hợp với địa phương trong triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

Lựa chọn nội dung, phương pháp tuyên truyền phù hợp

Một trong những yêu cầu đặt ra đối với Lữ đoàn Công binh 25 khi thực hiện Đề án 1371 là đặc điểm đóng quân phân tán tại nhiều điểm thuộc 5 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu, từ đất liền đến biên giới và hải đảo.

Bên cạnh khoảng cách địa lý, điều kiện kinh tế - xã hội, trình độ tiếp cận thông tin và nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân ở mỗi địa bàn cũng có những đặc điểm khác nhau. Thực tiễn đó đòi hỏi công tác tuyên truyền phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, lựa chọn đúng nội dung, phương pháp tổ chức linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm người dân dễ tiếp cận và có thể vận dụng vào cuộc sống.

Trên cơ sở đó, Lữ đoàn chú trọng lựa chọn những nội dung pháp luật thiết thực, gắn với đời sống sinh hoạt, lao động, sản xuất của Nhân dân. Các cơ quan, đơn vị chủ động nghiên cứu đặc điểm địa bàn, nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân để xây dựng kế hoạch và lựa chọn phương pháp tuyên truyền phù hợp.

Cùng với việc lựa chọn nội dung, Lữ đoàn xác định, cần đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, kết hợp tuyên truyền trực tiếp với ứng dụng công nghệ thông tin và các hoạt động giao lưu, tương tác. Việc đổi mới phương pháp tổ chức hướng đến mục tiêu giúp người dân không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn có điều kiện tìm hiểu, trao đổi và vận dụng những quy định pháp luật cần thiết trong đời sống.

Về nội dung, Lữ đoàn chú trọng lựa chọn những tình huống pháp luật gần gũi với đời sống thực tế của Nhân dân để đưa vào tuyên truyền. Về hình thức, đơn vị chú trọng phương pháp trực quan, sinh động để người dân dễ nhớ, dễ hiểu và áp dụng; đồng thời ứng dụng mã QR nhằm tạo điều kiện để người dân tự tra cứu, tìm hiểu pháp luật.

Bên cạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Lữ đoàn còn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương tổ chức các hoạt động dân vận như thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách. Thông qua sự phối hợp này, hoạt động tuyên truyền pháp luật được gắn với công tác dân vận, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân, đồng thời tăng cường sự gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ với cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương.

Thực tiễn triển khai Đề án 1371 tại Lữ đoàn Công binh 25 cho thấy, để pháp luật đến gần hơn với Nhân dân, điều quan trọng không chỉ là lựa chọn nội dung đúng mà còn phải có phương pháp tổ chức phù hợp, cách truyền đạt dễ tiếp nhận và sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị với địa phương.

Điểm chung trong cách tổ chức thực hiện của Lữ đoàn là lấy người dân làm trung tâm, lấy kết quả tiếp nhận và khả năng vận dụng pháp luật làm mục tiêu. Từ đó, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từng bước đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong cộng đồng.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án 1371, Lữ đoàn Công binh 25 xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy vai trò của cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng nòng cốt. Cùng với đó, Lữ đoàn chú trọng đánh giá hiệu quả thực chất, kịp thời điều chỉnh những nội dung, hình thức chưa phù hợp, hướng hoạt động tuyên truyền vào những vấn đề thiết thực với đời sống Nhân dân, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật ngay từ cơ sở.

Việc chủ động triển khai Đề án 1371 phù hợp với đặc điểm địa bàn đóng quân và làm nhiệm vụ không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật mà còn phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 25 trong vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, củng cố tình đoàn kết quân dân, xây dựng đơn vị và địa bàn an toàn.