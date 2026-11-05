Lữ đoàn Công binh 25 (Quân khu 9): Nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ, Phó tư lệnh Quân khu 9 dự, phát biểu chỉ đạo chương trình.

Tham dự chương trình có đại diện Cục Pháp chế (Bộ Quốc phòng); chỉ huy các cơ quan, đơn vị Quân khu 9; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương; đại biểu là cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 25.

Năm 2026, Quân khu 9 lựa chọn Lữ đoàn Công binh 25 và Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Long làm điểm thực hiện Đề án 1371; đây là nhiệm vụ quan trọng để các đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phát huy vai trò của cán bộ, chiến sĩ đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với nhân dân.

Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ, Phó tư lệnh Quân khu 9 phát biểu chỉ đạo.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Thực hiện nhiệm vụ trên nhiều địa bàn, đóng quân phân tán từ đất liền đến khu vực biên giới, biển, đảo, với tinh thần chủ động, trách nhiệm, Đảng ủy, Ban chỉ huy Lữ đoàn Công binh 25 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ngay từ khâu xây dựng kế hoạch đến tổ chức thực hiện; chủ động quán triệt, cụ thể hóa mục tiêu, yêu cầu của Đề án 1371 thành kế hoạch, nội dung và biện pháp thực hiện phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ, địa bàn đóng quân.

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu khu trưng bày sách.

“Chúng tôi đã phân công trách nhiệm cụ thể, lựa chọn địa bàn, đối tượng tuyên truyền phù hợp; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động tương đối đồng bộ, thiết thực, bảo đảm sát với nhu cầu và điều kiện thực tế của nhân dân. Điểm nổi bật là Lữ đoàn đã lựa chọn hình thức tuyên truyền bằng sân khấu hóa làm phương thức trọng tâm, kết hợp giao lưu, hỏi đáp, giải quyết tình huống pháp luật; trưng bày tài liệu, phát tờ rơi và ứng dụng công nghệ thông tin... Từ đó, góp phần khắc phục tính khô cứng, một chiều trong tuyên truyền pháp luật; chuyển tải những quy định pháp luật thành các tình huống gần gũi, sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp nhận và dễ vận dụng vào thực tiễn cuộc sống”, Đại tá Lâm Quang Hợp, Chính ủy Lữ đoàn Công binh 25 cho biết.

Phát tờ rơi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 25 đã đạt được trong tổ chức thực hiện Đề án 1371.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đưa việc thực hiện Đề án 1371 ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, đồng chí Phó tư lệnh Quân khu 9 đề nghị Đảng ủy, Ban chỉ huy Lữ đoàn Công binh 25 và các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở.

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa ở Lữ đoàn Công binh 25, Quân khu 9.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền. Chú trọng lựa chọn những quy định pháp luật có liên quan trực tiếp đến đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; những vấn đề về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng, chống tội phạm và trách nhiệm công dân trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; chú trọng đánh giá hiệu quả thực chất và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, hiệu quả.