Lữ đoàn Công binh 25 (Quân khu 9): Đổi mới hình thức tuyên truyền, đưa pháp luật đến với nhân dân

Tại xã Tân Phú Trung, chương trình được tổ chức với nhiều hình thức phong phú như sân khấu hóa, giao lưu hỏi đáp, phát tờ rơi, tặng quà và trưng bày tài liệu pháp luật. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các nội dung được sửa đổi, bổ sung Luật số 14/2026/QH16 về 9 luật quân sự, quốc phòng, trong đó chú trọng Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Lực lượng dự bị động viên, Luật Dân quân tự vệ và Luật Phòng thủ dân sự… Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hiểu rõ hơn các quy định pháp luật liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động nhân dân chấp hành pháp luật theo Đề án 1371 của Lữ đoàn Công binh 25, Quân khu 9.

Điểm nhấn của chương trình là việc kết hợp tuyên truyền trực tiếp với các hình thức trực quan, sinh động. Ban tổ chức đã phát hơn 300 tờ rơi tuyên truyền pháp luật, đồng thời trưng bày 20 bản infographic được xây dựng theo từng chủ đề, giúp người xem thuận tiện theo dõi, tìm hiểu và ghi nhớ những nội dung trọng tâm. Thông qua các tình huống sân khấu hóa và phần giao lưu hỏi đáp, những quy định pháp luật được truyền tải gần gũi, dễ hiểu, góp phần nâng cao khả năng tiếp nhận và vận dụng kiến thức pháp luật vào thực tiễn đời sống.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoa, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Phú Trung cho biết: “Việc kết hợp tuyên truyền trực tiếp với sân khấu hóa, giao lưu hỏi đáp, phát tờ rơi và trưng bày các bảng infographic giúp nội dung pháp luật được truyền tải sinh động, dễ hiểu, phù hợp với nhiều đối tượng; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, nhất là đối với các quy định liên quan đến công tác tuyển quân năm 2027. Chúng tôi mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Lữ đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa, góp phần xây dựng địa bàn vững mạnh, giữ gìn an ninh, trật tự và củng cố tình đoàn kết quân dân”.

Người dân xã Tân Phú Trung, tỉnh Đồng Tháp đến tham gia buổi phổ biến, giáo dục pháp luật.

Quang cảnh buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Người dân tham gia buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật .

Từ thực tiễn triển khai Đề án 1371, Lữ đoàn Công binh 25 tiếp tục chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, phát huy vai trò của các cơ quan, đơn vị và tăng cường phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể địa phương. Qua đó, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng địa bàn vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.