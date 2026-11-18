Đại diện Lữ đoàn 962 và Tỉnh đoàn An Giang ký kết phối hợp hoạt động.

Hai đơn vị phối hợp tổ chức các chương trình tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho hạ sĩ quan, binh sĩ cung cấp thông tin cụ thể về các ngành nghề đang có nhu cầu tuyển dụng, như: Cơ khí, điện - điện lạnh, công nghiệp chế biến, xây dựng, dịch vụ, du lịch…, điều kiện làm việc, mức thu nhập và các chế độ chính sách của người lao động khi tham gia làm việc. Bên cạnh đó, chương trình còn kết nối, mời các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, các công ty xuất khẩu lao động uy tín tham gia để trực tiếp tư vấn, giới thiệu việc làm, tiếp nhận hồ sơ và phỏng vấn sơ bộ, xuất khẩu lao động, vay vốn giải quyết việc làm dành cho bộ đội sau khi xuất ngũ.

Các đại biểu chụp ảnh chung.

Thông qua chương trình ký kết, hạ sĩ quan, binh sĩ chuẩn bị xuất ngũ được định hướng nghề nghiệp, lựa chọn việc làm phù hợp sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Tạo điều kiện để quân nhân xuất ngũ được tiếp cận thông tin về thị trường lao động, các chương trình đào tạo nghề, xuất khẩu lao động và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong đồng hành, hỗ trợ thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương ổn định cuộc sống, lập thân lập nghiệp.