Lữ đoàn 96 (Cục Tác chiến điện tử) phối hợp tuyên truyền nâng cao kiến thức pháp luật cho bộ đội

Đại tá Bùi Tiến Đăng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 96 chủ trì hội nghị.

Trung tá Phan Tấn Bông, Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự khu vực 51 (Viện Kiểm sát quân sự Quân khu 5) truyền đạt các nội dung chuyên đề pháp luật.

Đại tá Bùi Tiến Đăng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 96 chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, cán bộ, chiến sĩ được tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản, thiết thực về Hiến pháp, các quy định của pháp luật Nhà nước và kỷ luật Quân đội; tập trung làm rõ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân trong chấp hành pháp luật, kỷ luật, xây dựng chính quy và quản lý bộ đội.

Nội dung tuyên truyền được truyền đạt có trọng tâm, gắn với tình hình thực tiễn, những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý, giáo dục và rèn luyện quân nhân hiện nay.

Trung tá Phan Tấn Bông, Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự khu vực 51 tuyên truyền các nội dung chuyên đề pháp luật.

Điểm nhấn của hội nghị là việc tổ chức phiên tòa giả định xét xử hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Thông qua hình thức sân khấu hóa, tái hiện trình tự, thủ tục của một phiên tòa xét xử vụ án hình sự, các tình tiết vụ việc, hành vi vi phạm và hậu quả pháp lý được phân tích, làm rõ một cách trực quan, sinh động.

Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ nhận diện rõ hơn tính chất nguy hiểm, những hệ lụy đối với bản thân, gia đình, đơn vị và xã hội khi vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy. Đồng thời, nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, kiên quyết nói không với ma túy dưới mọi hình thức.

Phiên tòa giả định xét xử hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11), góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác học tập, tìm hiểu và chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho cán bộ, chiến sĩ trong Lữ đoàn.

Qua đó, giúp mỗi quân nhân nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của bản thân trong giữ gìn phẩm chất, danh dự người quân nhân cách mạng, xây dựng lối sống lành mạnh, môi trường văn hóa quân sự trong sạch, lành mạnh, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.