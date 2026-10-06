Ngày 6-10, Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân tổ chức bắn đạn thật kiểm tra kết thúc huấn luyện giai đoạn 2 và kiểm tra học viên đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy. Đại tá Nguyễn Hải Châu - Phó Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân dự và chỉ đạo.

Đại tá Nguyễn Hải Châu (giữa) chỉ đạo kiểm tra buổi bắn đạn thật.

Thời gian qua, Lữ đoàn 957 đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị; tổ chức quán triệt nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng, chuẩn bị thao trường, bãi bắn và các mặt bảo đảm. Đơn vị tổ chức luyện tập, củng cố yếu lĩnh, động tác cho bộ đội; kiểm tra tình trạng kỹ thuật của vũ khí, trang bị, bảo đảm các điều kiện phục vụ bắn đạn thật.

Học viên thực hành bắn súng cối 82mm.

Quá trình thực hành kiểm tra, cán bộ, chiến sĩ và học viên thực hành các bài bắn với pháo 85mm, cối 82mm, ĐKZ-82, Su-100 và bắn trên xe BRĐM-2. Các nội dung tập trung đánh giá trình độ kỹ thuật, chiến thuật, khả năng làm chủ vũ khí, trang bị; năng lực tổ chức chỉ huy, hiệp đồng và xử trí các tình huống trong thực hành chiến đấu.

Kíp xe Su-100 thực hành bắn kiểm tra.

Trong quá trình kiểm tra, cán bộ, chiến sĩ và học viên thực hiện nghiêm mệnh lệnh của người chỉ huy, chấp hành đúng quy tắc thao trường, quy trình và yếu lĩnh động tác. Các khẩu đội, kíp xe thao tác thuần thục, phát huy tinh thần trách nhiệm, bình tĩnh, tự tin trong từng bài bắn. Công tác chỉ huy, điều hành và bảo đảm an toàn được thực hiện chặt chẽ, thống nhất.

Thông qua bắn đạn thật, Lữ đoàn 957 đánh giá thực chất kết quả huấn luyện giai đoạn 2 và chất lượng đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy; đồng thời làm cơ sở rút kinh nghiệm, tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật và khả năng hiệp đồng chiến đấu của bộ đội. Qua đó, rèn luyện bản lĩnh, tác phong, khả năng xử trí tình huống cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.