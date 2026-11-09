Lữ đoàn 957 tổng kết Phong trào “Bình dân học vụ số”

Chiều 9-11, Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết 2 năm thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số” (giai đoạn 2025 - 2026). Thượng tá Nguyễn Sỹ Sơn - Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 957 chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 2 năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 957 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phong trào đồng bộ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Lữ đoàn đã tổ chức 37 lượt quán triệt, hưởng ứng với 1.345 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; 15 buổi học tập cho 3.212 lượt quân nhân; mở 2 lớp tập huấn kỹ năng số cho 224 cán bộ, chiến sĩ; thành lập 32 tổ tư vấn, duy trì 384 buổi hướng dẫn kỹ năng số cho cán bộ, chiến sĩ.

Công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức; có 356 cán bộ, chiến sĩ tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị cũng được đẩy mạnh. Đến nay, 100% văn bản ban hành được thực hiện bằng trình ký số cá nhân; 100% bài giảng lý thuyết ứng dụng công nghệ thông tin trong trình chiếu. Bên cạnh đó, đơn vị đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo xây dựng 15 Infographic phục vụ công tác tuyên truyền.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tá Nguyễn Sỹ Sơn ghi nhận, biểu dương những kết quả các cơ quan, đơn vị đạt được; đồng thời yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong triển khai phong trào; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ cập kỹ năng số phù hợp với từng đối tượng; khuyến khích cán bộ, chiến sĩ chủ động tự học, tự nghiên cứu và hỗ trợ lẫn nhau. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo vào thực hiện nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra, đánh giá hiệu quả thực chất, quản lý chặt chẽ việc khai thác các nền tảng số, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng Lữ đoàn 957 chính quy, hiện đại.