Lữ đoàn 957 tổ chức lễ tốt nghiệp đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy năm 2026

Sáng 13-11, Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân tổ chức lễ tốt nghiệp đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy đối tượng 5 tháng năm 2026. Đại tá Nguyễn Vĩnh Nam - Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân dự và chỉ đạo buổi lễ.

Học viên tuyên thệ trước quân kỳ.

Năm 2026, Lữ đoàn 957 được Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân giao nhiệm vụ đào tạo gần 160 hạ sĩ quan chỉ huy thuộc các chuyên ngành: Tiểu đội trưởng trinh sát đo xa pháo binh; khẩu đội trưởng pháo 85mm, 130mm, 152mm; tiểu đội trưởng trinh sát đo xa phòng không; khẩu đội trưởng súng máy phòng không 14,5mm và pháo phòng không 37mm. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Lữ đoàn 957 chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo theo quy định; chuẩn bị chu đáo giáo án, bài giảng, mô hình học cụ và các điều kiện bảo đảm huấn luyện.

Đại tá Nguyễn Vĩnh Nam - Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân trao chứng nhận tốt nghiệp cho học viên.

Trong thời gian đào tạo, các học viên được trang bị kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật binh chủng hợp thành, kiến thức cơ sở và chuyên ngành, địa hình quân sự, thể lực, điều lệnh, hậu cần, kỹ thuật... Quá trình huấn luyện kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành, giữa kiến thức cơ bản với chuyên ngành; chú trọng rèn luyện phương pháp, tác phong chỉ huy và năng lực tổ chức, quản lý bộ đội. Kết thúc khóa đào tạo, đánh giá chung có 18,6% đạt loại giỏi, 64,1% đạt loại khá.

Đại tá Nguyễn Vĩnh Nam - Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Vĩnh Nam biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 957, đội ngũ cán bộ, giáo viên và học viên trong quá trình tổ chức, thực hành huấn luyện. Thời gian tới, Lữ đoàn 957 tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế; thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, chỉ huy và phương pháp huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp. Đối với các học viên tốt nghiệp, cần vận dụng linh hoạt, sáng tạo kiến thức đã được trang bị vào thực tiễn công tác.