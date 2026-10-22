Lữ đoàn 957 tiếp nhận trang thiết bị từ chương trình “Chợ Lớn kết nối nghĩa tình biển đảo”

Chiều 22-10, đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chợ Lớn (TP. Hồ Chí Minh) đến thăm, giao lưu và trao tặng trang thiết bị phục vụ công tác tại Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân. Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Chợ Lớn kết nối nghĩa tình biển đảo” năm 2026. Đón tiếp đoàn có Đại tá Tiên Quang Sự - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 957 cùng đại diện cán bộ, chỉ huy đơn vị.

Các đại biểu tham dự buổi giao lưu.

Dịp này, đoàn công tác trao tặng lữ đoàn 2 máy tra cứu thông tin, tổng trị giá hơn 56 triệu đồng. Đây là nguồn động viên thiết thực, thể hiện tình cảm, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và Nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Chỉ huy Lữ đoàn 957 tặng tranh lưu niệm cho đoàn công tác.

Chương trình góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa địa phương với đơn vị hải quân, lan tỏa tình yêu biển, đảo và nâng cao trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

HỮU HẢI - VĂN TÂM