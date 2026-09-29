Lữ đoàn 957 phát động “80 ngày thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca”

Sáng 29-9, Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca” chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 - 19-12-2026), 82 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2026) và 37 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2026).

Đợt thi đua cao điểm diễn ra trong 80 ngày (từ ngày 5-10 đến 25-12), tập trung vào các nội dung, chỉ tiêu trọng tâm như: Thi đua giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính; đẩy mạnh công tác dân vận, chính sách, xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân.

Các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Ngoài ra, lữ đoàn chú trọng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn; đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính. Phấn đấu 100% cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; mỗi cơ quan, đơn vị có ít nhất một sáng kiến, giải pháp hoặc mô hình ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào thực tiễn công tác.