Lữ đoàn 954 tổ chức hội thi máy bay, xe máy, kho, trạm, xưởng chính quy, mẫu mực

Ngày 16-10, Lữ đoàn 954 Hải quân tổ chức khai mạc hội thi máy bay, xe máy, kho, trạm, xưởng chính quy, mẫu mực, nhân viên kỹ thuật giỏi năm 2026. Thượng tá Phạm Vũ Tuấn - Phó Lữ đoàn trưởng dự, chỉ đạo.

Thượng tá Phạm Vũ Tuấn phát biểu khai mạc hội thi.

Tham gia hội thi, các cơ quan, đơn vị tập trung vào những nội dung trọng tâm như: Công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng trang bị kỹ thuật; duy trì hệ thống sổ sách, hồ sơ, văn kiện ngành kỹ thuật; xây dựng nền nếp chính quy tại các khu vực để máy bay, xe máy, kho, trạm, xưởng; thực hiện các quy định về an toàn kỹ thuật, an toàn lao động và phòng, chống cháy nổ. Đối với nội dung nhân viên kỹ thuật giỏi, chú trọng kiểm tra kiến thức chuyên môn, trình độ thực hành và khả năng vận dụng vào thực tiễn công tác tại đơn vị.

Phát biểu khai mạc, Thượng tá Phạm Vũ Tuấn nhấn mạnh đây là hoạt động thiết thực nhằm đánh giá kết quả công tác bảo đảm kỹ thuật, trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, khai thác, sử dụng trang bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

Quang cảnh khai mạc hội thi.

Hội thi diễn ra đến ngày 20-10, qua đó, Lữ đoàn 954 tiếp tục tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, nhân viên đối với công tác kỹ thuật; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy ngành kỹ thuật, phát huy tinh thần tự học, tự rèn, làm chủ trang bị kỹ thuật của đội ngũ nhân viên chuyên môn. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng bảo đảm kỹ thuật, duy trì hệ số kỹ thuật và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.