Ngày 27-11, Lữ đoàn 954 Hải quân tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2026. Đại tá Vương Đăng Nam - Lữ đoàn trưởng chủ trì hội nghị.

Đại tá Vương Đăng Nam chủ trì hội nghị.

Năm 2026, Lữ đoàn 954 đã quán triệt, triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu và xử trí hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Nổi bật, lữ đoàn tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện bay, trình độ làm chủ máy bay, trang bị kỹ thuật và khả năng thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ phi công, thành viên tổ bay. Công tác bảo đảm kỹ thuật, duy trì hệ số kỹ thuật máy bay được triển khai chặt chẽ; các quy trình, quy định an toàn bay được thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuần tra, quan sát, tìm kiếm cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất khác.

Với những thành tích đặt biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, lữ đoàn vinh dự được các cấp đề nghị phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới” lần thứ hai. Cùng với đó, trong năm 2026, lữ đoàn có 6 tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, 26 tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”, 67 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 207 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”. Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân và lữ đoàn khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Thủ trưởng lữ đoàn khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2026.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Vương Đăng Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả đơn vị đạt được; đồng thời yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, nhất là huấn luyện bay và bảo đảm an toàn bay; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lữ đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2027.

Tại hội nghị, Đại tá Hoàng Văn Thuyên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy lữ đoàn, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng lữ đoàn chủ trì tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2026 và phát động phong trào thi đua năm 2027 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, tự chủ, sáng tạo, quyết thắng”.