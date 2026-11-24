Trong không khí vui tươi, phấn khởi, Ngày Văn hóa Việt Nam tại Lữ đoàn 88 được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị. Từ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, diễn đàn thanh niên, đọc sách, báo, đến giao lưu, sinh hoạt tập thể, mỗi hoạt động đều tạo nên không khí vui tươi, đoàn kết, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ.

Lữ đoàn 88 tổ chức trò chơi cho cán bộ, chiến sĩ trong Ngày Văn hóa Việt Nam.

Điểm nổi bật của Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ nằm ở sự đa dạng của các hoạt động mà còn ở tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Những lời ca, tiếng hát, những trận thi đấu thể thao sôi nổi, những câu chuyện về truyền thống đơn vị, về phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ đã góp phần gắn kết tình cảm đồng chí, đồng đội, tạo nên không gian văn hóa gần gũi, ấm áp, đậm chất người lính.

Lữ đoàn 88 tổ chức thể thao và giao lưu văn nghệ với các đơn vị kết nghĩa.

Đối với Lữ đoàn 88, đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm hóa học, việc chăm lo xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh có ý nghĩa quan trọng. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao đời sống tinh thần mà còn góp phần giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và động cơ phấn đấu đúng đắn cho mỗi quân nhân. Qua đó, xây dựng con người quân nhân có bản lĩnh vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, tác phong chính quy, mẫu mực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với tổ chức các hoạt động tập trung, Lữ đoàn 88 chú trọng phát huy vai trò của các thiết chế văn hóa ở cơ sở; duy trì nền nếp đọc sách, báo, hệ thống truyền thanh nội bộ, hoạt động văn nghệ quần chúng, xây dựng cảnh quan môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt, đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ các cấp trong xây dựng văn hóa ứng xử, giữ gìn đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội.

Tổ chức giới thiệu và đọc sách, báo, tạp chí ở các khu vực đóng quân của Lữ đoàn 88.

Thông qua Ngày Văn hóa Việt Nam, những giá trị tốt đẹp của văn hóa quân sự, văn hóa Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được bồi đắp và lan tỏa, góp phần xây dựng môi trường văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh thúc đẩy đơn vị ngày càng phát triển. Mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ là người tham gia mà còn là chủ thể sáng tạo, gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp trong học tập, công tác và sinh hoạt hằng ngày.

Với phương châm lấy con người làm trung tâm, xây dựng môi trường văn hóa làm nền tảng, Lữ đoàn 88 tiếp tục đưa các hoạt động văn hóa trở thành nhu cầu tự thân, nền nếp thường xuyên trong đời sống bộ đội. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Hóa học bản lĩnh, trách nhiệm, kỷ luật, nhân văn; đoàn kết một lòng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.