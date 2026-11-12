Lữ đoàn 86: Cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu

Đi đầu trong hành động, cùng bộ đội vượt khó

Tháng 9-2025, khi mưa lũ do bão số 10 (Bualoi) gây ngập sâu tại xã Trung Giã, TP Hà Nội, Trung tá Nguyễn Văn Lân, Phó tham mưu trưởng Lữ đoàn 86 trực tiếp chỉ huy lực lượng tiếp cận khu vực bị cô lập, cứu dân. “Ngõ nhỏ chỉ vừa đủ cho xuồng chạy thẳng; phía trên, dây điện chằng chịt; phía dưới, nước xoáy, chảy xiết, có lúc còn ngược hướng xuồng di chuyển. Tình hình lúc ấy rất nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể xảy ra va chạm, gây mất an toàn cho người và phương tiện nhưng nhờ có sự chỉ huy, hướng dẫn sâu sát, kịp thời, đúng đắn của Trung tá Nguyễn Văn Lân, chúng tôi đã bình tĩnh xử trí, vượt qua khó khăn, thành công tiếp cận, cứu hộ nhân dân”, Thiếu tá QNCN Ngô Hữu Quảng, nhân viên võ thuật thuộc Trung đội 4, Đại đội 2, Tiểu đoàn 901, trực tiếp điều khiển xuồng len lỏi vào khu dân cư ngập sâu, nhớ lại.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 86 phun khử khuẩn, vệ sinh môi trường sau cơn bão số 10 (Bualoi) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, tháng 10-2025. Ảnh: ĐÌNH DUY

Nếu trong cứu hộ, cứu nạn, tinh thần tiên phong thể hiện ở bản lĩnh và khả năng xử trí tình huống thì khi khắc phục hậu quả thiên tai, đó còn là sự sẵn sàng đảm nhận những phần việc nặng nhọc, vất vả. Điển hình như, trong nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai tại tầng hầm khu chợ Thái (còn gọi là chợ trung tâm), phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên (tháng 10-2025), Đại úy Nguyễn Gia Trọng, Đại đội trưởng Đại đội 4, Tiểu đoàn 902, Lữ đoàn 86 nhanh chóng kiểm tra hiện trường, xác định những khu vực cần xử lý trước, rồi trực tiếp tổ chức cán bộ, chiến sĩ triển khai thu gom rác thải, vét bùn đất, đưa phế thải ra ngoài. Trong môi trường làm việc khắc nghiệt, khối lượng công việc lớn, Đại úy Nguyễn Gia Trọng vẫn bám sát từng phần việc, kịp thời điều chỉnh, xử lý khi bộ đội gặp khó khăn, vướng mắc để nhiệm vụ được triển khai liên tục, đúng yêu cầu.

Tinh thần sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, quyết đoán, linh hoạt trong chỉ huy của Trung tá Nguyễn Văn Lân cũng như sự tiên phong bằng hành động, dấn thân vào việc khó của Đại úy Nguyễn Gia Trọng là biểu hiện rõ nét vai trò tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên Lữ đoàn 86. Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Lê Thanh Tùng, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 86 chia sẻ: “Trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là các việc khó, việc mới, đội ngũ cán bộ, chỉ huy các cấp phải thực sự gương mẫu, đi đầu, sâu sát hiện trường, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của bộ đội. Đó là “mệnh lệnh không lời” thôi thúc cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị noi theo, cùng đồng tâm, đồng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Để nêu gương trở thành nền nếp

Đại tá Bùi Văn Luyện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 86, cho biết: “Việc phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên có ý nghĩa rất quan trọng, trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Do đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 86 đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tinh thần nêu gương trở thành ý thức tự giác, việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, tạo sức lan tỏa trong toàn đơn vị”.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 86 rèn luyện kỹ năng cơ động, vượt vật cản trong trang bị phòng hóa. Ảnh: VIỆT TRUNG

Trên tinh thần ấy, Lữ đoàn chú trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, gắn nội dung học tập nghị quyết, chỉ thị với chức trách và nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên nhận thức rõ trách nhiệm cá nhân, củng cố bản lĩnh chính trị, xây dựng động cơ phấn đấu đúng đắn, chủ động khắc phục khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Năm 2025, quân số tham gia học tập chính trị, quán triệt nghị quyết của Lữ đoàn đạt 100%; kết quả kiểm tra nhận thức chính trị có 100% đạt yêu cầu, trên 80% khá, giỏi.

Cùng với đó, Lữ đoàn chú trọng nâng cao vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng trong quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên. Đảng ủy và cấp ủy các cấp thường xuyên đổi mới phương pháp lãnh đạo theo hướng sâu sát cơ sở, sát thực tiễn, phát huy dân chủ và đề cao trách nhiệm người đứng đầu; duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; phát huy cao độ vai trò nêu gương của người đứng đầu, cấp ủy, chỉ huy các cấp.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ được thực hiện gắn với yêu cầu nhiệm vụ, chú trọng phẩm chất, năng lực, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và khả năng sáng tạo; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm căn cứ đánh giá cán bộ, đảng viên; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, quá trình kiểm tra gắn với giáo dục, nhắc nhở, giúp tổ chức đảng và đảng viên kịp thời nhận diện hạn chế, chủ động khắc phục...