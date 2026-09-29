Lữ đoàn 683 (Cục Xe máy - Vận tải) thi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Các đội tranh tài qua 4 phần thi: Văn nghệ chào mừng, màn chào hỏi, kiểm tra kiến thức và xử lý tình huống, tuyên truyền.

Ở phần thi kiểm tra kiến thức và xử lý tình huống, các đội nắm vững các quy định pháp luật khi trả lời nhanh, chính xác câu hỏi lý thuyết bằng hình thức bấm chuông liên quan đến Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019; Luật An ninh mạng năm 2018; Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; Luật Bảo vệ môi trường năm 2023.

Các đội tham gia phần thi kiến thức.

Đoàn viên, thanh niên nhiệt tình cổ vũ cho hội thi.

Đặc biệt, thông qua hình thức sân khấu hóa sinh động và xử trí tình huống trên video clip, phần thi tuyên truyền được các đội khéo léo truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa, làm nổi bật những điểm mới của các văn bản luật hiện hành.

Phần thi của đội thi "Hải Vân".

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội “Xung kích” (Tiểu đoàn 743); giải Nhì cho đội “Hải Vân” (Cơ quan Lữ đoàn 683); giải Ba cho đội “Trường Sơn” (Tiểu đoàn 410).

Chỉ huy Lữ đoàn 683 trao thưởng cho các đội đoạt giải.

Hội thi góp phần thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”, giúp cán bộ, chiến sĩ, các em học sinh và nhân dân địa phương nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; cổ vũ tinh thần tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống, ngăn chặn các tệ nạn xã hội, biểu hiện sai trái, tiêu cực, lạc hậu; xây dựng tình đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân, tô thắm hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.