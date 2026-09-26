Lữ đoàn 682 tổ chức Tết Trung thu 'Vầng trăng của biển' cho các cháu thiếu nhi

Trao quà Trung thu tặng các em thiếu nhi. (Ảnh: PHONG KHANH)

Tham dự chương trình có Thượng tá Phạm Đức Cần, Phó Chính ủy Lữ đoàn; các đồng chí trong Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn; đông đảo cán bộ, chiến sĩ, gia đình và các cháu thiếu nhi khu vực nhà công vụ, địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Trong không khí vui tươi, đầm ấm của đêm Trung thu, các cháu thiếu nhi được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, trò chơi dân gian, cùng hòa mình vào tiếng trống rộn ràng của tiết mục múa lân. Những tiếng cười, ánh mắt háo hức của các cháu đã tạo nên một đêm hội ấm áp, vui tươi, góp phần mang đến cho các cháu một mùa Trung thu thật sự ý nghĩa.

Không khí vui tươi, rộn ràng trong chương trình. (Ảnh: PHONG KHANH)

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 4 và Lữ đoàn 682 đã trao 7 suất học bổng tặng các cháu có thành tích học tập tốt; 105 suất quà Trung thu dành tặng các cháu thiếu nhi; công ty đồng hành trao tặng 122 bộ chăn, gối phục vụ đời sống sinh hoạt của các gia đình.

Phát biểu tại chương trình, thay mặt cho Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn, đồng chí Phó Chính ủy trân trọng cảm ơn các cá nhân và doanh nghiệp đã quan tâm, đồng hành cùng đơn vị, dành những phần quà thiết thực, ý nghĩa cho các cháu. Đồng thời gửi lời chúc các cháu thiếu nhi đón Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm, luôn chăm ngoan, học giỏi, vâng lời ông bà, cha mẹ, thầy cô; mong muốn các gia đình tiếp tục phối hợp cùng đơn vị xây dựng khu nhà công vụ đoàn kết, văn minh, an toàn, tạo môi trường thuận lợi để các cháu học tập, vui chơi và trưởng thành.

Trao học bổng cho các em học sinh giỏi. (Ảnh: PHONG KHANH)

Chương trình “Vầng trăng của biển” là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng và Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 682 đối với hậu phương, gia đình cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp; đồng thời tạo sân chơi bổ ích, giúp các cháu thiếu nhi có thêm niềm vui, động lực phấn đấu trong học tập, rèn luyện. Qua đó góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thắt chặt tình đoàn kết, để mỗi gia đình quân nhân thực sự là điểm tựa vững chắc, giúp cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cũng trong dịp này, Lữ đoàn đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà Trung thu cho cháu Mai Nhất Phi, con ngư dân nhận đỡ đầu. Hoạt động thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đối với gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên cháu tiếp tục chăm ngoan, học tập tốt, vươn lên trong cuộc sống.