Quang cảnh hội nghị

Năm 2026, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 681 và chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Đại tá Hoàng Minh Nghĩa, Chính ủy Lữ đoàn 681 báo cáo tổng kết phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026 và phát động phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2027

Nổi bật, Lữ đoàn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức huấn luyện, luyện tập, diễn tập sát với yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Cùng với đó, đơn vị chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính bảo đảm kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Đại tá Triệu Thanh Tùng, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Công tác dân vận tiếp tục được triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực. Trong năm, Lữ đoàn tổ chức các đợt tuyên truyền về biển, đảo và thu hút gần 2.000 lượt người tham gia; trao 18 suất quà cho con ngư dân được đơn vị nhận đỡ đầu và các gia đình chính sách.

Đơn vị cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà quân nhân có hoàn cảnh khó khăn; tham gia giúp Nhân dân khắc phục thiên tai, hỏa hoạn và triển khai xây dựng 1 căn nhà đồng đội.

Đại tá Triệu Thanh Tùng, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân trao thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026

Với những kết quả đạt được, Lữ đoàn được cấp trên đề nghị tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ và phong trào Thi đua Quyết thắng.

Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 681 trao thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiêu biểu trong phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Triệu Thanh Tùng, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân ghi nhận, biểu dương những kết quả Lữ đoàn 681 đạt được trong năm 2026. Đồng thời yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tiếp tục quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; duy trì lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ.

Đại tá Hoàng Minh Nghĩa, Chính ủy Lữ đoàn 681 trao thưởng các tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiêu biểu trong phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026

Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cũng yêu cầu Lữ đoàn 681 duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác dân vận, chăm lo chính sách hậu phương quân đội; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lữ đoàn 681 quán triệt nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2027

Tại hội nghị, Lữ đoàn 681 phát động phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2027 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, tự chủ, sáng tạo, quyết thắng”; đồng thời trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026.

Đại diện chỉ huy các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2027