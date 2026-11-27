Lữ đoàn 681 hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026
Ngày 27/11, tại phường Tiến Thành (Lâm Đồng), Lữ đoàn 681 - Vùng 2 Hải quân tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2026. Đại tá Triệu Thanh Tùng, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân dự và chỉ đạo hội nghị.
Năm 2026, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 681 và chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.
Nổi bật, Lữ đoàn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức huấn luyện, luyện tập, diễn tập sát với yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.
Cùng với đó, đơn vị chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính bảo đảm kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.
Công tác dân vận tiếp tục được triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực. Trong năm, Lữ đoàn tổ chức các đợt tuyên truyền về biển, đảo và thu hút gần 2.000 lượt người tham gia; trao 18 suất quà cho con ngư dân được đơn vị nhận đỡ đầu và các gia đình chính sách.
Đơn vị cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà quân nhân có hoàn cảnh khó khăn; tham gia giúp Nhân dân khắc phục thiên tai, hỏa hoạn và triển khai xây dựng 1 căn nhà đồng đội.
Với những kết quả đạt được, Lữ đoàn được cấp trên đề nghị tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ và phong trào Thi đua Quyết thắng.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Triệu Thanh Tùng, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân ghi nhận, biểu dương những kết quả Lữ đoàn 681 đạt được trong năm 2026. Đồng thời yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tiếp tục quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; duy trì lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ.
Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cũng yêu cầu Lữ đoàn 681 duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác dân vận, chăm lo chính sách hậu phương quân đội; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Tại hội nghị, Lữ đoàn 681 phát động phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2027 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, tự chủ, sáng tạo, quyết thắng”; đồng thời trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/lu-doan-681-hoan-thanh-tot-nhiem-vu-quan-su-quoc-phong-nam-2026-476065.html