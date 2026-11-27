Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Lữ đoàn trưởng chủ trì hội nghị. Đại tá Hoàng Minh Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn quán triệt nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2027.

Năm 2026, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Nổi bật là duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức huấn luyện, luyện tập, diễn tập sát với yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối; chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội.

Đại tá Triệu Thanh Tùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong một năm qua, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được Lữ đoàn triển khai toàn diện, hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn được duy trì nền nếp, chất lượng. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính bảo đảm kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Năm 2027, Lữ đoàn 681 tiếp tục tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, tạo chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Đồng thời, nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; đẩy mạnh phong trào thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, “Bình dân học vụ số”; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành tại Trạm kỹ thuật, Lữ đoàn 681.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Triệu Thanh Tùng yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tiếp tục quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tập trung triển khai hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm đã xác định trong nghị quyết lãnh đạo năm 2027, duy trì thực chất lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu; quản lý, nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất và xử trí đúng các tình huống, không để bị động, bất ngờ; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của đơn vị; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Lữ đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại diện chỉ huy các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2027.

Tại hội nghị, Lữ đoàn 681 đã phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2027 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, tự chủ, sáng tạo, quyết thắng”.

Trao thưởng các tập thể, cá nhân.

Hội nghị cũng trao thưởng các tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiêu biểu trong Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026.