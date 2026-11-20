Dự buổi lễ, về phía địa phương có Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước Tây, Phạm Công Đoan; Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Tây, Tô Minh Chánh; Trưởng thôn Thanh Huy, Trần Anh Vũ; Bí thư chi bộ thôn Thanh Huy, Phan Thị Bích Mẫn.

Chính ủy Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa Thiếu tướng Bùi Ngọc Tuyên phát biểu

Công trình được khánh thành trong không khí phấn khởi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026). Đây cũng là hoạt động thiết thực kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Lữ đoàn 675 (20/11/1950 - 20/11/2026), góp phần chăm lo đời sống văn hóa ở cơ sở, vun đắp tình đoàn kết quân dân.

Các đại biểu cắt băng khánh thành trao tặng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Thanh Huy, xã Tuy Phước Tây

Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Thanh Huy do Lữ đoàn 675 làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 2,5 tỷ đồng, diện tích sử dụng 180m². Công trình gồm không gian hội họp, sân khấu và các khu vực phụ trợ; được lắp đặt đồng bộ hệ thống điện, cấp thoát nước, trang bị bàn, ghế, tủ tài liệu, bục, tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các trang thiết bị phục vụ sinh hoạt chung.

Trong quá trình xây dựng, Lữ đoàn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát nhu cầu sử dụng, thống nhất phương án triển khai, kiểm tra, giám sát chất lượng công trình. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị đóng góp hàng trăm ngày công lao động, tham gia thu dọn mặt bằng, vệ sinh khu vực xây dựng, chỉnh trang cảnh quan, góp phần đưa công trình hoàn thành đúng tiến độ.

Các đại biểu trao tặng quà các cháu có hoàn cảnh khó khăn

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Ngọc Tuyên ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Đảng ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 675 trong triển khai xây dựng công trình. Đồng thời nhấn mạnh, việc đầu tư, bàn giao nhà sinh hoạt cộng đồng thể hiện tình cảm, trách nhiệm của đơn vị đối với nhân dân nơi đóng quân; góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, củng cố tình đoàn kết quân dân và xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc.

Chính ủy Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa yêu cầu Lữ đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, thực hiện hiệu quả công tác dân vận, các hoạt động an sinh xã hội, chung sức xây dựng nông thôn mới, gắn xây dựng đơn vị vững mạnh với xây dựng địa bàn an toàn.

Các đại biểu dự buổi lễ chụp ảnh lưu niệm

Bày tỏ niềm vui khi công trình được bàn giao, Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Tây, Tô Minh Chánh, đại diện chính quyền địa phương trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa và cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 675. Nhà sinh hoạt cộng đồng khang trang là món quà ý nghĩa đối với bà con, tạo điều kiện để tổ chức hội họp, sinh hoạt văn hóa, tăng cường gắn kết cộng đồng. Địa phương sẽ phối hợp quản lý, bảo quản, sử dụng công trình đúng mục đích, hiệu quả, phát huy giá trị lâu dài trong đời sống nhân dân.

Các đại biểu dự buổi lễ trồng cây lưu niệm

Được đưa vào sử dụng dịp này, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Thanh Huy góp phần hoàn thiện thiết chế văn hóa cơ sở, tạo thêm không gian để nhân dân giao lưu, gìn giữ bản sắc văn hóa, cùng bàn bạc xây dựng quê hương. Công trình là dấu ấn thiết thực của tình đoàn kết quân dân, góp phần đưa tinh thần Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam lan tỏa trong đời sống cộng đồng.