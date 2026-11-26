Năm 2026, Đảng ủy Lữ đoàn 649 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nổi bật là chủ động tham mưu với Đảng ủy, chỉ huy Cục Xe máy - Vận tải về công tác vận tải quân sự; triển khai các chương trình, đề án, dự án và nhiệm vụ trọng tâm của ngành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; hoàn thành vượt chỉ tiêu vận chuyển năm 2026; tổ chức diễn tập chỉ huy - tham mưu một bên hai cấp trên bản đồ, có một phần thực binh đạt kết quả tốt.

Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nam phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, Lữ đoàn tổ chức xây dựng, khánh thành văn bia “Tự hào truyền thống Lữ đoàn 649 anh hùng” tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ, hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Lữ đoàn, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả Lữ đoàn 649 đạt được trong năm 2026; đồng thời yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác vận tải quân sự, phấn đấu hoàn thành vượt các chỉ tiêu theo chỉ lệnh công tác hậu cần, kỹ thuật năm 2027; triển khai các chương trình, đề án, dự án và nhiệm vụ trọng tâm của ngành bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Đại tá Trần Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 649 chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phó cục trưởng Cục Xe máy - Vận tải lưu ý, Đảng ủy Lữ đoàn cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp, tác phong công tác của cấp ủy theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát, cụ thể; phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của Lữ đoàn.