Tại phòng truyền thống đơn vị, các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ. Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng và quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Trần Văn Cẩn, Phó bí thư Đảng ủy, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 575 (Quân khu 5) phát biểu chỉ đạo tại chương trình.

Các đại biểu thành kính dâng hương tại Phòng truyền thống của đơn vị.

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn cùng nhau ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành vẻ vang của Đảng bộ Quân khu 5. Những trang sử hào hùng ấy không chỉ là niềm tự hào vô giá mà còn là động lực to lớn, thôi thúc mỗi quân nhân hôm nay tiếp tục mài giũa ý chí, vượt qua mọi khó khăn.

Các đảng viên tiêu biểu chia sẻ kinh nghiệm, câu chuyện thực tiễn tại phần giao lưu tọa đàm.

Thông qua các thước phim phóng sự và những câu chuyện thực tiễn được chia sẻ, hình ảnh người cán bộ, đảng viên Lữ đoàn 575 được khắc họa rõ nét. Xuất phát từ đặc thù nhiệm vụ hoạt động với cường độ cao, yêu cầu bảo đảm thông tin liên lạc “kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn” và sẵn sàng chiến đấu. Mỗi đảng viên đã không ngừng nỗ lực rèn luyện, tự học, tự nghiên cứu để làm chủ các trang bị kỹ thuật mới. Đó là những con người tận tụy bám máy, bám đài, sâu sát trong huấn luyện, mạnh dạn đổi mới phương pháp quản lý và không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Đại tá Trần Văn Cẩn, Lữ đoàn trưởng và Đại tá Nguyễn Đức Bình, Phó chính ủy Lữ đoàn trao giấy khen tuyên dương đảng viên xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Trần Văn Cẩn, Phó bí thư Đảng ủy, Lữ đoàn trưởng nhấn mạnh: Thành quả của các đồng chí được tuyên dương hôm nay là kết tinh của bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức kỷ luật nghiêm và tinh thần trách nhiệm cao. Các đảng viên tiêu biểu không ngừng nỗ lực, giữ vững phẩm chất, biến niềm tự hào thành hành động thiết thực; đồng thời chủ động chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn đơn vị.

Lãnh đạo, chỉ huy đơn vị chụp ảnh cùng 15 đảng viên xuất sắc được tuyên dương tại chương trình.

Đồng chí Lữ đoàn trưởng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục thắt chặt công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ; kịp thời phát hiện, ươm mầm và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Mục tiêu cốt lõi là gắn việc xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh với việc nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Nhân dịp này, Đảng ủy Lữ đoàn 575 đã tuyên dương 15 đảng viên tiêu biểu, là những cá nhân có thành tích xuất sắc liên tục trong nhiều năm (2020-2026).