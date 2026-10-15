Lữ đoàn 573 đạt giải ba tại hội thi bắn đạn thật lực lượng phòng không

Hội thi quy tụ các lực lượng phòng không thuộc bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ và phòng không kiêm nhiệm Bộ đội Biên phòng đến từ Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9; lực lượng phòng không Quân đoàn 34; cùng các lực lượng phòng không Vùng 3, Vùng 4, Vùng 5 thuộc Quân chủng Hải quân.

Đây là đợt sát hạch toàn diện nhằm đánh giá thực chất trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng hiệp đồng tác chiến, kỹ năng thao tác vũ khí, khí tài và bản lĩnh chiến đấu của bộ đội trong điều kiện sát với thực tế.

Đại diện Lữ đoàn 573 (ngoài cùng bên trái) và Quân khu 5 (thứ 3 từ phải sang) nhận phần thưởng của Bộ Tổng Tham mưu. Ảnh: Astra Trương

Tham gia hội thi lần này, Lữ đoàn 573 biên chế 2 đơn vị tranh tài gồm: Đại đội 3, Tiểu đoàn 1 (pháo cao xạ 57mm) và Đại đội 9, Tiểu đoàn 3 (pháo cao xạ 37mm).

Xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của hội thi, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 573 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ. Cùng với đó, đơn vị tổ chức huấn luyện bổ sung, nâng cao, luyện tập thuần thục các phương án đánh mục tiêu trên không cả ban ngày và ban đêm; kiểm tra, bảo đảm tình trạng kỹ thuật của vũ khí, trang bị trước khi bước vào hội thi.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 thực hành bắn mục tiêu bay thấp ban đêm. Ảnh: Astra Trương

Trong thực hành diễn tập chiến thuật, bắn đạn thật, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 thực hiện thuần thục các yếu lĩnh động tác, phối hợp chặt chẽ giữa các vị trí chiến đấu. Chỉ huy các đơn vị xử lý linh hoạt tình huống; pháo thủ nhanh chóng phát hiện, bắt bám mục tiêu; các khẩu đội nổ súng đúng thời cơ, chấp hành nghiêm kỷ luật trận địa, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.

Kết thúc hội thi, Đại đội 3, Tiểu đoàn 1 xuất sắc giành giải nhì đơn vị pháo cao xạ 57mm; Lữ đoàn 573 đạt giải ba toàn đoàn khối các lữ đoàn; đoàn lực lượng vũ trang phòng không Quân khu 5 đạt giải ba toàn đoàn.