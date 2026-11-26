Các đồng chí: Thượng tá Hà Văn Quân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 426 và Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy phường Lạng Giang, TP Bắc Ninh đồng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Trên cơ sở nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận, tình hình thực tiễn của địa phương, lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn 426 luôn phối hợp chặt chẽ với địa phương tiến hành công tác dân vận và các hoạt động phối hợp kết nghĩa.

Tại chương trình, đại diện chỉ huy Lữ đoàn 426 và Đảng ủy phường Lạng Giang ký kết Quy chế phối hợp kết nghĩa với nhiều nội dung thiết thực. Cụ thể: Hai đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy và các đoàn thể nhân dân đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật nhà nước; đơn vị giúp đỡ địa phương chuyển đổi số, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, phòng, chống các tệ nạn xã hội; tham gia thực hiện tốt công tác chính sách, hậu phương Quân đội, chính sách đền ơn, đáp nghĩa; tham mưu xây dựng, củng cố các tổ chức đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị tại địa phương ngày càng vững mạnh...

Đại diện Lữ đoàn 426 và Đảng ủy phường Lạng Giang ký kết văn bản ghi nhớ kết nghĩa.

Cũng tại hội nghị, các đơn vị trực thuộc Lữ đoàn 426 và trường học, tổ dân phố của địa phương ký kết chương trình phối hợp hoạt động kết nghĩa.

Phát biểu tại buổi ký kết, Thượng tá Hà Văn Quân, Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ Lữ đoàn 426 nhấn mạnh: Sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương trên địa bàn góp phần xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Lữ đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Hà Văn Quân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 426 phát biểu tại hội nghị.

Hoạt động kết nghĩa nhằm thắt chặt tình đoàn kết quân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu". Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho các lực lượng, đấu tranh với những quan điểm sai trái, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chia rẽ mối đoàn kết quân dân của các thế lực thù địch.