Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Vũ Đình Tưởng, Chính ủy Lữ đoàn 409; Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 409. Cùng dự có đại diện ban giám hiệu các nhà trường, thầy giáo, cô giáo, phụ huynh và 15 học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn thuộc các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn các xã Xuân Lương, Tam Tiến.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Lữ đoàn 409 đã trực tiếp trao kinh phí hỗ trợ cho 15 học sinh với tổng số tiền 111 triệu đồng. Mỗi em được hỗ trợ 7,4 triệu đồng/năm học bao gồm: Tiền ăn 5,4 triệu đồng; đồ dùng học tập, sách giáo khoa 700 nghìn đồng; nhu cầu thiết yếu 700 nghìn đồng và phương tiện đến trường 600 nghìn đồng.

Khoản hỗ trợ này được bảo đảm từ việc triển khai Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”. Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần chia sẻ, tạo điều kiện để học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường, yên tâm học tập và rèn luyện.

Đại tá Vũ Đình Tưởng trao kinh phí hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Những phần kinh phí hỗ trợ tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 409 đối với thế hệ trẻ trên địa bàn đóng quân. Qua đó, góp phần tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, nuôi dưỡng ước mơ, tiếp tục hành trình chinh phục tri thức.

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Lữ đoàn 409 mong muốn các em học sinh tiếp tục phát huy tinh thần vượt khó, chăm ngoan, học giỏi, tích cực rèn luyện, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội. Đồng thời, đề nghị các nhà trường và gia đình tiếp tục quan tâm, phối hợp chăm lo, tạo điều kiện tốt nhất để các em học tập, trưởng thành.

Hoạt động trao tiền hỗ trợ góp phần nâng cao chất lượng công tác an sinh xã hội và sự nghiệp giáo dục tại địa phương.

Hoạt động thiết thực này thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 409 đối với công tác an sinh xã hội và sự nghiệp giáo dục tại địa phương; góp phần lan tỏa phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, xây dựng địa bàn đóng quân ngày càng vững mạnh.