Lữ đoàn 28, Quân chủng Phòng không-Không quân sát cánh cùng nhân dân Thủ đô khắc phục hậu quả mưa lũ

Cán bộ, chiến sĩ xúc cát, đóng bao để gia cố tuyến đê. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Từ ngày 15 đến 17/9, khu vực Bắc Bộ và thành phố Hà Nội liên tục hứng chịu các đợt mưa lớn diện rộng. Tình trạng ngập úng kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư bị bùn đất bao phủ, đe dọa trực tiếp đến sinh hoạt và tài sản của người dân.

Trước tình hình nước dâng cao, sáng 17/9, Ban Chỉ huy Quân sự xã Trần Phú (thành phố Hà Nội) đã khẩn cấp đề nghị lực lượng quân đội hỗ trợ phòng, chống lụt bão tại khu vực xung yếu đê Gò Khoăm, thuộc thôn Khôn Duy. Nhận được tin báo, dưới sự chỉ đạo trực tiếp và nhất trí cao của Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 28, 32 cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 31 đang đóng quân trên địa bàn đã lập tức được điều động, mang theo vật tư, phương tiện khẩn trương cơ động đến hiện trường.

Cán bộ, chiến sĩ xúc cát, đóng bao để gia cố tuyến đê.

Bất chấp điều kiện thời tiết mưa lạnh, địa hình trơn trượt và lầy lội, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31 đã nhanh chóng phối hợp cùng lực lượng tại chỗ của địa phương chia thành nhiều tổ công tác. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và quyết tâm "vì nhân dân quên mình", bộ đội ta đã làm việc không ngừng nghỉ.

Chỉ trong một ngày nỗ lực cao độ, các lực lượng đã tổ chức đóng và vận chuyển được hơn 3.000 bao cát, gia cố và đắp cao hơn 2km bờ đê chống ngập, kịp thời ngăn chặn dòng nước lũ đang uy hiếp khu dân cư.

Những kết quả thiết thực trong ngày làm việc tích cực của Lữ đoàn 28 cùng các lực lượng địa phương đã góp phần quan trọng ngăn chặn, giảm thiểu tối đa những hậu quả nặng nề của đợt mưa lớn kéo dài. Hình ảnh những người lính Phòng không-Không quân miệt mài đội mưa gió, không quản vất vả, bùn lầy đắp đê giữ làng đã để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm. Nhiều người dân địa phương bày tỏ sự xúc động, cảm kích trước sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của bộ đội. Nhờ có các anh, bà con thêm vững tin, yên tâm bám trụ và vượt qua khó khăn trước sự khắc nghiệt của thiên tai.

Tuyến bao cát được kéo dài tại khu vực đê Gò Khoăm.

Có thể khẳng định, giúp dân phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, là "nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình" của Quân đội ta. Những hành động thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 28 không chỉ giúp địa phương giảm thiểu thiệt hại, sớm ổn định đời sống nhân dân mà còn tiếp tục tô thắm phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", củng cố vững chắc niềm tin và tình đoàn kết máu thịt giữa quân với dân.

Trong thời gian tới, trước những diễn biến khó lường của thời tiết, Chỉ huy Lữ đoàn 28 cho biết đơn vị sẽ tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực, chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để theo dõi sát tình hình. Đơn vị luôn trong tâm thế sẵn sàng huy động tối đa lực lượng, phương tiện để kịp thời cơ động ứng cứu, khắc phục sự cố, góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản cho nhân dân.