Công nghệ

Lữ đoàn 25 (Quân khu 7) huấn luyện vượt sông sát thực tế chiến đấu

Nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện vượt sông, Lữ đoàn 25 (Quân khu 7) chú trọng đổi mới phương pháp theo hướng bám sát thực tế nhiệm vụ, địa hình và điều kiện thời tiết.

Báo Quân Đội Nhân Dân
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Cán bộ, chiến sĩ đơn vị được huấn luyện thuần thục kỹ thuật, chiến thuật, làm chủ các loại vũ khí trang bị, phương tiện trong biên chế; đồng thời, nâng cao khả năng cơ động, phối hợp hiệp đồng, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Quán triệt nhiệm vụ huấn luyện vượt sông.

Quán triệt nhiệm vụ huấn luyện vượt sông.

Khí tài phà PMP 60 tấn được vận chuyển đến bến.

Khí tài phà PMP 60 tấn được vận chuyển đến bến.

Bộ đội đưa đốt phà vào đúng vị trí.

Bộ đội đưa đốt phà vào đúng vị trí.

Vận chuyển pháo phòng không vượt sông.

Vận chuyển pháo phòng không vượt sông.

Sử dụng phà tự hành GSP vận chuyển xe tăng vượt sông.

Sử dụng phà tự hành GSP vận chuyển xe tăng vượt sông.

LÊ TIẾN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/lu-doan-25-quan-khu-7-huan-luyen-vuot-song-sat-thuc-te-chien-dau-1062180