Lữ đoàn 25 (Quân khu 7) huấn luyện vượt sông sát thực tế chiến đấu
Nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện vượt sông, Lữ đoàn 25 (Quân khu 7) chú trọng đổi mới phương pháp theo hướng bám sát thực tế nhiệm vụ, địa hình và điều kiện thời tiết.
Cán bộ, chiến sĩ đơn vị được huấn luyện thuần thục kỹ thuật, chiến thuật, làm chủ các loại vũ khí trang bị, phương tiện trong biên chế; đồng thời, nâng cao khả năng cơ động, phối hợp hiệp đồng, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/lu-doan-25-quan-khu-7-huan-luyen-vuot-song-sat-thuc-te-chien-dau-1062180