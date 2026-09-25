Lữ đoàn 25 Quân khu 7 hoàn thành nhiệm vụ

Thiếu tướng Trần Ngọc Minh kiểm tra khu vực sắp xếp vũ khí trang bị tại lữ đoàn. Ảnh: ĐVCC

Thiếu tướng Trần Ngọc Minh đề nghị: Lữ đoàn 25 tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức luyện tập các phương án sát thực tế, nhất là trong các cao điểm, sự kiện chính trị quan trọng, chủ động nắm tình hình, không để bị động bất ngờ. Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện cho nhiệm vụ phòng chống bão, lũ, thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; bảo đảm thông tin, cơ yếu thông suốt. Quản lý chặt chẽ bộ đội, duy trì nghiêm kỷ luật, nền nếp chính quy, bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập, cơ động và thực hiện nhiệm vụ.