Lữ đoàn 215 (Binh chủng Tăng thiết giáp) bàn giao nhà tình nghĩa cho quân nhân

Đại úy QNCN Phạm Đình Huấn là con của thương binh hạng 1/4, hiện đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh tỉnh Nghệ An.

Thủ trưởng Cục Chính trị (Binh chủng Tăng thiết giáp) trao quyết định bàn giao nhà cho gia đình Đại úy QNCN Phạm Đình Huấn.

Sau hơn 5 tháng thi công, ngôi nhà đã được hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Tăng thiết giáp (5-10-1959 / 5-10-2026). Đây là ngôi nhà cấp 4 được xây dựng khang trang với đầy đủ công năng, bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Diện tích sử dụng của ngôi nhà là 140m², bao gồm 1 phòng khách, 1 phòng bếp và 3 phòng ngủ.

Binh chủng Tăng thiết giáp đã trích 80 triệu đồng từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của Binh chủng để hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà; cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 215 đóng góp 150 ngày công xây dựng.

Tại buổi lễ bàn giao nhà, Binh chủng Tăng thiết giáp, Lữ đoàn 215 trao tặng gia đình Đại úy QNCN Phạm Đình Huấn nhiều phần quà là đồ dùng sinh hoạt có ý nghĩa.