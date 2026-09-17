Lữ đoàn 201 tiếp tục điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ giúp dân ứng phó mưa lũ

Tại các khu vực xung yếu trên tuyến đê sông Bùi, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 201 khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện, vật tư, tổ chức gia cố những vị trí thấp, có nguy cơ nước tràn qua.

Trong điều kiện mưa lớn, nước dâng nhanh, bộ đội vận chuyển đất, cát, bao tải đến các điểm cần thiết; xúc đất, đóng bao, vận chuyển, xếp bao cát gia cố mặt, mái đê, góp phần bảo vệ an toàn tuyến đê, hạn chế nước lũ tràn vào khu dân cư, diện tích sản xuất của nhân dân.

Nhận lệnh lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 201 khẩn trương gia cố đê Bùi Hai trên địa bàn các xã ngoại thành Hà Nội.

Cùng với nhiệm vụ gia cố đê, tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng địa phương tuyên truyền, vận động người dân chủ động bảo vệ tài sản, di chuyển vật nuôi, thu hoạch hoa màu, chuẩn bị các phương án ứng phó trong trường hợp mực nước tiếp tục dâng. Những hộ gia đình bị ảnh hưởng được bộ đội hỗ trợ kê dọn, di chuyển đồ đạc, vật dụng thiết yếu đến vị trí an toàn.

Không quản mưa lớn, điều kiện khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 201 có mặt tại nhiều khu vực để hỗ trợ nhân dân. Bộ đội giúp người dân gặt, đập lúa, thu hoạch hoa màu; hỗ trợ thu dọn, vận chuyển đồ đạc trong các gia đình ở khu vực nước dâng cao.

Giúp nhân dân đập lúa.

Thăm khám, tư vấn sức khỏe cho người dân xã Xuân Mai, TP Hà Nội.

Cán bộ, chiến sĩ còn phối hợp tổ chức khám bệnh, thăm hỏi, nắm tình hình sức khỏe, hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng. Các tổ công tác duy trì lực lượng thường trực, sẵn sàng cơ động đến những nơi phát sinh tình huống, nhất là các điểm có nguy cơ nước tràn, ngập sâu hoặc cần hỗ trợ di chuyển người và tài sản.

Sự có mặt kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 201 cùng chính quyền và nhân dân địa phương góp phần củng cố các vị trí xung yếu, bảo vệ khu dân cư, diện tích sản xuất, giảm thiểu những thiệt hại do mưa lũ gây ra. Đơn vị tiếp tục duy trì quân số, phương tiện, vật tư cần thiết, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn.