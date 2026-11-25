Ngày 25-11, Đảng ủy Lữ đoàn 189 Hải quân tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2026.

Quang cảnh hội nghị.

Thời gian qua, Đảng ủy Lữ đoàn 189 đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng làm nền tảng, với nhiều hình thức phong phú theo phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”; chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở.

Cùng với việc duy trì hiệu quả công tác tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ toàn Lữ đoàn tích cực tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với nhiều bài viết chất lượng, có tính chiến đấu cao. Qua đó, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong đơn vị; xây dựng cho bộ đội bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận đã thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế, đồng thời chia sẻ nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong nắm bắt, quản lý tư tưởng quân nhân và đấu tranh phản bác thông tin xấu độc trên môi trường số. Các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò của cán bộ, chiến sĩ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phù hợp với tình hình và yêu cầu phát triển mới của khoa học, công nghệ.