Lữ đoàn 189 tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam

Ngày 19-10, Lữ đoàn 189 Hải quân tổ chức chuỗi các hoạt động kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026). Trung tá Hà Văn Tý - Phó Chính ủy lữ đoàn dự, chỉ đạo.

Thủ trưởng lữ đoàn tặng hoa và quà chúc mừng Hội Phụ nữ lữ đoàn.

Lữ đoàn đã tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức với chủ đề “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”. Tại hội thi, các hội viên phụ nữ tham gia tìm hiểu về truyền thống lịch sử vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, Luật Bình đẳng giới và ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động công tác của hội. Đồng thời, thi trình diễn áo dài và xử lý tình huống, thể hiện nét đẹp, bản lĩnh và trí tuệ của người nữ quân nhân.

Các đội tham gia phần thi kiến thức.

Bên cạnh đó, lữ đoàn tổ chức chương trình gặp mặt, cùng các hội viên phụ nữ ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ quân đội và Hải quân nhân dân Việt Nam; biểu dương những cán bộ, hội viên có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại chương trình gặp mặt, Trung tá Hà Văn Tý ghi nhận nỗ lực của Hội Phụ nữ Lữ đoàn thời gian qua. Đồng thời, động viên mỗi cán bộ, hội viên tiếp tục tích cực trong đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt hội, gắn hoạt động phong trào phụ nữ với các phong trào thi đua của lữ đoàn, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại diện ban tổ chức trao giải cho các đội thi.

Trước đó, Hội Phụ nữ Lữ đoàn 189 đã phối hợp với Hội Phụ nữ Lữ đoàn 954 tổ chức giao lưu pickleball, tạo sân chơi thể thao sôi nổi, thắt chặt tình đoàn kết giữa hai đơn vị.