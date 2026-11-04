Lữ đoàn 189 tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật năm 2026

Tối 3-11, Lữ đoàn 189 Hải quân tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật với chủ đề “Đổi mới tư duy, chuyển đổi số toàn diện - thượng tôn pháp luật”.

Một tiết mục trong phần thi tuyên truyền.

Tham gia hội thi có 3 đội đến từ các cơ quan, đơn vị trong toàn lữ đoàn. Các đội tranh tài qua 5 phần thi: Khởi động; tìm từ khóa; tuyên truyền; xử lý tình huống; xây dựng video clip tuyên truyền luật. Nội dung các phần thi tập trung vào những quy định cơ bản của pháp luật Việt Nam, vấn đề dư luận xã hội quan tâm, trọng tâm là các lĩnh vực quân sự, quốc phòng, giao thông đường bộ; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, bảo vệ môi trường; phòng, chống dịch bệnh, sử dụng mạng xã hội, lừa đảo qua mạng..., những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình học tập, công tác, rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ.

Điểm mới của hội thi là gắn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với yêu cầu đổi mới tư duy và đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện. Thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), khai thác các phương tiện trình chiếu và đổi mới hình thức thể hiện, các nội dung pháp luật được truyền tải sinh động, trực quan, dễ hiểu, dễ nhớ, góp phần nâng cao hiệu quả tiếp nhận kiến thức của cán bộ, chiến sĩ.

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì và 1 giải ba cho các đội thi. Hội thi không chỉ là dịp để kiểm tra, đánh giá kiến thức, kỹ năng tuyên truyền và khả năng vận dụng pháp luật của các đội thi mà còn tạo sân chơi bổ ích, thiết thực, góp phần xây dựng môi trường văn hóa pháp luật trong đơn vị. Qua đó, nâng cao ý thức tự giác học tập, tìm hiểu, chấp hành pháp luật và kỷ luật; xây dựng bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, tác phong chính quy cho mỗi cán bộ, chiến sĩ.