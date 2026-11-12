Lữ đoàn 189 phát động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới

Ngày 12-11, Lữ đoàn 189 Hải quân tổ chức phát động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026. Trung tá Hà Văn Tý - Phó Chính ủy, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ lữ đoàn chủ trì.

Trung tá Hà Văn Tý chủ trì buổi phát động.

Tháng hành động vì bình đẳng giới với chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội” hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức và hành động của cấp ủy, chỉ huy các cấp, cán bộ, chiến sĩ và hội viên phụ nữ về vai trò của bình đẳng giới; tôn vinh những tấm gương nam quân nhân và phụ nữ tiêu biểu vượt khó, sáng tạo trong lao động sản xuất, chuyển đổi số và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền kỹ năng tự bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại, trọng tâm là nhận diện và ứng phó với các nguy cơ trên không gian mạng trong thời đại số.

Cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn tham gia buổi phát động.

Phát biểu tại buổi phát động, Trung tá Hà Văn Tý yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho 100% cán bộ, chiến sĩ về Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Đồng thời, tiếp tục chú trọng tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ học tập, rèn luyện, cống hiến, khẳng định vị thế và phát huy tối đa năng lực trong mọi mặt công tác, góp phần xây dựng Đảng bộ lữ đoàn trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Sau lễ phát động, lữ đoàn tiếp tục tổ chức truyền thông hưởng ứng “Tháng bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” năm 2026.