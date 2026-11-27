Chiều 27-11, Lữ đoàn 189 Hải quân tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2026. Dự, chỉ đạo hội nghị có Đại tá Nguyễn Văn Đồng - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân.

Thượng tá Nguyễn Tiến Đoạt - Lữ đoàn trưởng chủ trì hội nghị; Thượng tá Hoàng Văn Đồng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn quán triệt Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2027.

Đại tá Nguyễn Văn Đồng trao bằng khen của các cấp cho các tập thể, cá nhân.

Năm 2026, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 189 đã quán triệt nghiêm nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, triển khai toàn diện các mặt công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lữ đoàn duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ lực lượng, phương tiện; tổ chức huấn luyện đúng kế hoạch, sát nhiệm vụ, đối tượng và phương án tác chiến; coi trọng huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, huấn luyện trong điều kiện khó khăn, phức tạp và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thủ trưởng Lữ đoàn trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn của lữ đoàn có nhiều chuyển biến; chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” được nâng lên. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được triển khai đồng bộ, bám sát nhiệm vụ, có nhiều đổi mới, sáng tạo. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính đáp ứng kịp thời yêu cầu thường xuyên và đột xuất; vũ khí, trang bị kỹ thuật được quản lý, khai thác, bảo quản, bảo dưỡng đúng quy định, góp phần nâng cao hệ số kỹ thuật và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lữ đoàn.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Văn Đồng biểu dương những kết quả Lữ đoàn 189 đạt được. Đồng thời, yêu cầu lữ đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ và mệnh lệnh của cấp trên; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ vững chắc vũ khí, trang bị kỹ thuật tàu ngầm; chú trọng việc bồi dưỡng và truyền thụ kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ giữa các thế hệ; xây dựng nền nếp chính quy, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đặc biệt là bảo đảm bí mật, an toàn hoạt động tàu ngầm...

Quang cảnh hội nghị.

Dịp này, thừa ủy quyền, Đại tá Nguyễn Văn Đồng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Tàu 186; trao bằng khen của Bộ Quốc phòng cho 1 tập thể, 1 cá nhân; trao bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cho 1 cá nhân thuộc lữ đoàn.

Tại hội nghị, Lữ đoàn 189 đã tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2026; phát động trào thi đua Quyết thắng năm 2027 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, tự chủ, sáng tạo, quyết thắng”; trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2026.