Năm 2026, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 172 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm đầy đủ lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ. Trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chất lượng huấn luyện, diễn tập của đơn vị tiếp tục được nâng lên; tham gia các hội thi, hội thao đạt nhiều kết quả cao.

Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai đồng bộ, toàn diện, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Lữ đoàn đạt tiêu chuẩn đơn vị giáo dục chính trị giỏi… Đặc biệt, đơn vị đã hoàn thành, đưa vào sử dụng Phòng truyền thống thông minh, được thủ trưởng Cục Chính trị Hải quân biểu dương, đánh giá cao.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2027, Lữ đoàn 172 xác định tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, chủ động xử trí tốt các tình huống. Đồng thời, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng diễn tập, hội thi, hội thao; phấn đấu xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Phạm Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà Lữ đoàn 172 đạt được trong năm 2026. Đồng thời yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu; nâng cao chất lượng luyện tập các phương án, chủ động xử trí hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Tư lệnh Vùng 3 Hải quân yêu cầu Lữ đoàn tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sát thực tế chiến đấu; chú trọng huấn luyện đêm, huấn luyện trong điều kiện phức tạp; duy trì hiệu quả công tác huấn luyện đội ngũ cán bộ, làm bài tập nhóm, hội báo chiến thuật và tổ chức các lớp học ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân trao thưởng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026.

Cùng với đó, tăng cường các giải pháp duy trì kỷ luật, kỷ cương; thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra, quản lý hoạt động của bộ đội trên không gian mạng; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong đơn vị; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Lữ đoàn 172 tổ chức tổng kết Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026 và trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.