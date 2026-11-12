Lữ đoàn 171 (Vùng 2 Hải quân) tuyên truyền biển, đảo tại phường Vũng Tàu

Tại buổi tuyên truyền, Thượng tá Đỗ Quang Hiệp, Phó chính ủy Lữ đoàn 171 đã thông tin đến các đại biểu những nội dung cơ bản về tình hình biển, đảo thời gian gần đây; dự báo tình hình thời gian tới; quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đồng thời, thông tin về những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và xây dựng Quân chủng Hải quân, Vùng 2 Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thượng tá Đỗ Quang Hiệp, Phó chính ủy Lữ đoàn 171 thông tin về biển, đảo tới cán bộ, đảng viên phường Vũng Tàu.

Các đại biểu tham dự buổi tuyên truyền.

Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Thông qua hoạt động tuyên truyền nhằm giúp cán bộ, đảng viên trên địa bàn phường hiểu rõ hơn tình hình biển, đảo; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin, bồi đắp tình yêu quê hương, biển, đảo; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tạo nền tảng quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.