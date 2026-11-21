Tại gia đình các cháu, đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, học tập, sinh hoạt của các cháu; đồng thời động viên các cháu tiếp tục nỗ lực vượt khó, chăm ngoan, học giỏi, vâng lời ông bà, cha mẹ, thầy cô, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Đoàn công tác Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân thăm, tặng quà các cháu là con ngư dân được đơn vị nhận đỡ đầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Dịp này, Lữ đoàn 171 đã trao tặng mỗi cháu 2,5 triệu đồng cùng sách, vở và đồ dùng phục vụ học tập. Những phần quà thể hiện tình cảm, sự quan tâm, trách nhiệm và tinh thần sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ đơn vị đối với các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; góp phần tiếp thêm động lực để các cháu yên tâm học tập, vươn lên trong cuộc sống.

Hoạt động thăm hỏi, tặng quà con ngư dân nhận đỡ đầu là việc làm thiết thực, thể hiện tình cảm quân dân gắn bó của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân; qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sĩ Hải quân” trong lòng nhân dân, chung tay chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước.