Lữ đoàn 171 (Vùng 2 Hải quân) tăng cường gắn kết với các đơn vị trên địa bàn đóng quân

Trước khi diễn ra chương trình ký kết, hai đơn vị đã biểu diễn các tiết mục văn nghệ chào mừng, tạo không khí vui tươi, đoàn kết, thắm tình quân dân. Các đại biểu cùng xem phim truyền thống về chặng đường 60 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và phát triển của Lữ đoàn 171 Hải quân Anh hùng, qua đó hiểu thêm về truyền thống vẻ vang, những thành tích và đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Thượng tá Đỗ Quang Hiệp, Phó chính ủy Lữ đoàn 171 (Vùng 2 Hải quân) phát biểu tại chương trình.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Dưới sự chứng kiến của các đại biểu, đại diện Lữ đoàn 171 và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Lợi đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động. Nội dung phối hợp tập trung vào việc tăng cường trao đổi thông tin, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, vững mạnh.

Ký kết phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị.

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Lợi tặng quà Lữ đoàn.

Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Đỗ Quang Hiệp, Phó chính ủy Lữ đoàn nhấn mạnh: Việc ký kết phối hợp hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân địa phương. Đồng chí mong muốn, thời gian tới, hai đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp triển khai các nội dung đã thống nhất; đưa hoạt động ký kết đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của mỗi đơn vị.

Các đại biểu tham quan quân cảng.

Chương trình ký kết là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Lữ đoàn 171 với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Lợi; góp phần thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương Quân đội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, tạo nền tảng để đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.