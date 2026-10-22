Lữ đoàn 171 (Vùng 2 Hải quân) hoàn thành xuất sắc các nội dung Hội thi 4 chuyên ngành hậu cần

Hội thi 4 chuyên ngành hậu cần tại Lữ đoàn 171 gồm các nội dung: Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt; Đơn vị quân y 5 tốt; Đơn vị quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; Đơn vị xây dựng, quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp.

Quán triệt nội dung hội thi.

Tại hội thi, ban giám khảo tập trung kiểm tra, đánh giá hệ thống sổ sách, bảng, biểu và các nội dung thực hành chuyên ngành. Trong đó, chú trọng các nội dung như: Thực hành 5 kỹ thuật cấp cứu cơ bản; tổ chức cứu vớt người rơi xuống nước; mắc tăng võng; sử dụng bếp Hoàng Cầm; lắp dựng nhà bạt; tổ chức bảo đảm quân nhu cho tàu xuất phát nhanh; phòng, chống cháy nổ tại kho xăng dầu của đơn vị cùng nhiều nội dung chuyên môn khác.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các thí sinh tham gia hội thi đã chủ động ôn luyện, nắm chắc kiến thức chuyên môn, thực hành thuần thục các nội dung, vận dụng linh hoạt kiến thức vào thực tiễn công tác. Quá trình thực hành được tổ chức nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm an toàn, thể hiện trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và khả năng xử trí các tình huống trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm hậu cần của đơn vị.

Kiểm tra sổ sách công tác hậu cần.

Kiểm tra kho thực phẩm bếp ăn khối tàu.

Để đạt kết quả cao trong hội thi, thời gian qua, Lữ đoàn 171 đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức ôn luyện, củng cố hệ thống sổ sách, văn kiện, chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, trang thiết bị và mô hình học cụ phục vụ các nội dung thi. Cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để cán bộ, nhân viên chuyên môn phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Thông qua hội thi, đoàn công tác đánh giá thực chất năng lực tổ chức, quản lý, điều hành và chất lượng thực hiện nhiệm vụ của ngành hậu cần Lữ đoàn; đồng thời chỉ ra những ưu điểm, hạn chế để đơn vị tiếp tục phát huy, khắc phục, nâng cao chất lượng công tác bảo đảm hậu cần trong thời gian tới.

Thi lắp, dựng nhà bạt.

Thi nhận thực phẩm cho tàu thực hiện nhiệm vụ.

Thi thực hành 5 kỹ thuật cấp cứu thương binh.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm cao, Lữ đoàn 171 đã hoàn thành xuất sắc các nội dung hội thi 4 chuyên ngành hậu cần cấp Quân chủng năm 2026. Kết quả của hội thi góp phần nâng cao chất lượng công tác hậu cần, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.