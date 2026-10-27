Lữ đoàn 171 (Vùng 2 Hải quân): Giúp cán bộ, chiến sĩ cập nhật kiến thức về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Dự hội nghị có Thượng tá Đỗ Quang Hiệp, Phó chính ủy Lữ đoàn cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Quang cảnh hội nghị tuyên truyền.

Tại hội nghị, cán bộ Công an phường Rạch Dừa đã thông tin, phổ biến những nội dung cơ bản về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và những vấn đề nổi lên liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn trong thời gian gần đây.

Đặc biệt, hội nghị tập trung tuyên truyền, cảnh báo về các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, như: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao; tổ chức đánh bạc, cá độ trực tuyến; các hoạt động liên quan đến ma túy, mại dâm thông qua mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến; phân tích phương thức, thủ đoạn của các đối tượng phạm tội, nhất là việc lợi dụng sự thiếu hiểu biết, mất cảnh giác của người sử dụng mạng xã hội để dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật.

Cán bộ Công an phường Rạch Dừa tuyên truyền tại hội nghị.

Cán bộ Công an phường Rạch Dừa còn hướng dẫn các biện pháp nhận diện, phòng ngừa tội phạm; kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, bảo vệ thông tin cá nhân, chủ động phát hiện và cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định của đơn vị; không để các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo vào những hành vi vi phạm pháp luật.